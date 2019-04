Itt a kínai GDP-adat: nem lassult a világ második legnagyobb gazdasága

Az erősnek mondható adat kapcsán az elemzők az első kommentárjaikban (azon kívül, hogy a GDP-adatot hagyományosan manipuláltnak és a megbízhatatlannak tartják) azt emelik ki, hogy a lassulás elodázásában a kormányzat hitelezésélénkítési akcióinak hatása lehetett szerepe.

Éppen a monetáris lazítás és a hitelfelfutás miatt tűnik a lassuló trend megtorpanása ideiglenesnek. Kínában ugyanis több szektor is súlyosan túlhitelezett állapotban van, ami miatt állandóak a pénzügyi stabilitási aggodalmak. Éppen ezért a jegybanknak vissza kell vennie élénkítő politikájából, amit többek között azért vezetett be, mert az amerikai-kínai kereskedelmi háború hűteni kezdte a gazdaságot. Az elemzők most abban bíznak, hogy a nemzetközi feszültségek enyhülése még időben jön ahhoz, hogy az élénkítő politikát időben be lehessen fejezni. A kereskedelmi tárgyalásokról időnként mondanak néhány biztató dolgot a felek, de mindeddig nem történt előrelépés a kivetett vámok kérdésében.Mindenesetre a szakértők egy része óvatosan optimista hangot üt meg: a legutóbbi kínai export- és feldolgozóipari számok a várt felett alakultak, ami arra utalhat, hogy a gazdaság élénkülhet valamelyest.Az ellentmondásos értékelések is mutatják, hogy mennyire nehéz dolguk van az elemzőknek a jelenlegi, alapvetően lassulást ígérő világgazdasági kilátások miatt. A közgazdászok egy része bízik az ideiglenes hatások (kereskedelmi feszültségek, járműipari sokkok, Brexit bizonytalansága stb.) enyhülésében, mások tartós lassulást, néhány országban kifejezetten recesszióba csúszást várnak néhány negyedév múlva. Azt mindenképpen érdemes hozzátenni ehhez a képhez, hogy Kína egyensúlyi útja a hitelleépítésen keresztül vezet, ezért a gazdaságpolitika is fokozatosan ereszkedő GDP-növekedési pályával számol. És mivel ezzel számol, a gazdasági adatok is feltehetően ezt fogják mutatni, kérdés, hogy ez mennyire lesz összhangban a valósággal.