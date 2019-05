Varga Mihály pénzügyminiszter a csütörtöki kormányinfón ismertette azokat az intézkedéseket, amelyeket a kormány a gazdaságvédelmi akcióterv keretében hajt végre. A lépések egy része már eddig is ismert volt, csak most újracsomagolja legfrissebb intézkedéssorozatába a kormány, de vannak váratlan lépések. Ilyen például, hogy gyakorlatilag kivezetik a reklámadót.

Azzal számolunk, hogy ezeknek az intézkedéseknek is köszönhetően a gazdaság növekedése a következő években is 4% körül maradhat , a jelenlegihez hasonló lehet a bővülési ütem - mondja Varga Mihály.

Ősszel tervezzük egy nyugdíjcélú kötvény elindítását, ennek előkészítése még zajlik. Nem lenne szerencsés, ha most az új állampapírral más termékek is megjelennének. A hosszabb futamidejű termék célja elsősorban a nyugdíjcélú megtakarítások vonzása lenne - teszi hozzá.

Az utolsó pont június 3-tól a Magyar Állampapír Plusz bevezetése, ami szintén nem újdonság, ezzel Varga szerint egy olyan hatékony eszköz lép be az adósságfinanszírozásba, ami a hazai lakosságot is tudja segíteni. Az új állampapír forgalmazóinak köre is jelentősen kibővül, a bankok mellett a postákon és a lakástakarék-pénztáraknál is lehet majd kapni.