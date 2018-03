Itt a történelmi pillanat! - Trump kirobbantja a kereskedelmi háborút

Mi a helyzet az acéllal és az alumíniummal?

Donald Trump azt mondta, hogy barátként tekint Kínára, de már nem lehet úrrá lenni az országgal szembeni kereskedelmi deficiten, amit csökkenteni kell.Trump Kínát érintő importvámokat vezet be, amely kirobbanthatja a kereskedelmi háborút, hiszen Kína már korábban jelezte, hogy azonnali lépésekkel fog reagálni. Ez mintegy 60 milliárd dollárnyi terméket érint. Trump szavai szerint ez volt az első lépés a sok közül.Elsősorban technológiai és telekommunikációs termékekre vonatkozik majd az importvám. Leginkább olyan termékeket sújt a vám, amelyeknek az előállításához szükséges tudást nem legális úton szerezte meg Kína. Erről beszélt Trump is, amikor azt mondta, hogy Peking felelős az amerikai szellemi tulajdon ellopásáért.A kínai kereskedelmi minisztérium csütörtökön "határozott tiltakozását" jelentette be a tervezett intézkedéssel kapcsolatban, ami szerinte "a piaci egyensúly kibillenéséhez vezet". A minisztériumi közlemény szerint nem fognak ölbe tett kézzel ülni és nézni, hogyan sértik meg Kína törvényes jogait, azonnal ellenlépéseket tesznek.Ezt a vámot kifejezetten Kínára szabta az USA. Ma korábban azt közölte az Egyesült Államok, hogy több ország is felmentést kap az acél- és alumíniumtermékek importvámja alól. Ezt gyakorlatilag az utolsó pillanatban jelentették be.Ez alapján megállapíthatjuk, hogy az USA-ba jelentősebb mennyiségben acél- és alumíniumtermékeket importáló országoknak csak egy része kapott felmentést, feltehetően a szövetséges országok.Mint látható, az importvámok nagyobbrészt Kínát célozzák, ugyanakkor Trump beszédében utalt arra, hogy tárgyalnak, és megállapodhatnak az országgal.További részletek hamarosan.