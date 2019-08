Itt a válaszcsapás Kínától a kereskedelmi háborúban!

A kínai jelzés szerint (megemelt) vámot vetnek ki az amerikai járművekre és alkatrészekre, az agrártermékekre, a kis méretű repülőgépekre és a nyersolajra is. Utóbbi kapcsán szeptember 1-től lép hatályba a kínai döntés és 10%-os lesz a vám.Az ázsiai ország azzal indokolta a mostani döntést, hogy az amerikaiak egyoldalúan és protekcionista módon léptek, így meg kellett ezt torolni. Mindez tehát tényleg afelé mutat, hogy egyelőre nem lesz vége a kereskedelmi háborúnak, sőt a 2020 novemberi amerikai elnökválasztás előtt még kevesebb az esély a megállapodásra - amint azt tegnapi anyagunkban vázoltuk is:Az amerikai-kínai kereskedelmi háború durvulása azonnal rontani kezdte a nemzetközi befektetői hangulatot, a német DAX-index bő 100 ponttal 11680 pontig esett, az amerikai határidős indexek is mínuszba csúsztak és a feltörekvő piaci devizák között a forinton is tovább ütöttek. Az euróval szemben 328,8-ig ugrottak a jegyzések, a dollárral szemben 296,8-nál jár a kereskedés, azaz előbbivel szemben csaknem egyéves, utóbbival szemben pedig 2,5 éves mélyponton jár a forint.