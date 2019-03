A brit kormány áldását adta May megállapodására 2019.03.12 13:25 Ezekben a percekben ért véget a brit kormányülés, amelyen a szenior miniszterektől megkapta a támogatást Theresa May az általa tegnap éjjel Strasbourgban kiharcolt Brexit-kiegészítésekhez - közölte May szóvivője a Reuters-szel. Lényeges, hogy a napközbeni pletykák ellenére (és Cox elutasító/hűvös jogi állásfoglalása ellenére) May nem akarja elhalasztani a mai szavazást, ami így a korábbi jelzések szerint este 8-kor kezdődik.

Ma is elbukhat a Brexit-megállapodás 2019.03.12 13:14 A Reuters azt írja, hogy a brit kormány jogi főtanácsosának mai véleménye után több brit fogadóiroda több mint megduplázta az odds mértékét arra a kimenetre, hogy ma este átmegy May megállapodása a parlamenten. Magyarul csökkent az esélye annak, hogy meglesz May megállapodása mögött a többség. A Reuters azt írja, hogy a Sporting Index úgy kalkulál: 244-254 alsóházi képviselő támogathatja May megállapodását. A Bookie 275 támogató szavazattal kalkulált Cox jogi véleménye előtt. Mindkettő kevesebb mind a többséghez szükséges kb. 318 szavazat. Januárban 634 képviselő szavazott (432-202 arányban utasították el, akkor tehát 202 támogató szavazat volt, most ezek száma néhány tucattal lehet több, de jelen állás szerint nincs meg a többség esélye a 634 képviselő között).

Itt a várva várt vélemény a Brexitről - Zuhan a font 2019.03.12 12:06 Geoffrey Cox jogi főtanácsos eddig is olyan elvárásokat támasztott a Theresa May brit kormányfő által összehozott Brexit-megállapodás északír-ír tartalékmegoldásához, amelyeket az EU nem tudott/akart teljesíteni: határozott időkorlátot akart a tartalékmegoldáshoz, illetve egyeztető mechanizmus nélküli egyoldalú kilépési lehetőséget kért az Egyesült Királyságnak. Ettől a gyakorlatban eltérő, de szellemiségében/irányultságában hasonló megoldásokat tudott tegnap éjszakára kiharcolni May Strasbourgban, így érthető Cox hűvös hozzáállása, illetve óvatos jogi állásfoglalása. A May által összehozott két kiegészítő anyag közül az egyik ugyanis azt rögzíti, hogy jogilag kikényszeríthető feltételek mentén 2020 végéig közösen törekednek a felek a tartalékmegoldás befejezésére, ha egyáltalán aktiválni kell. A másik ("közös eszköz") szerint ha az EU "elszabotáló" magatartást tanúsítana, amellyel a brit félelmek szerint bele akarná ragasztani a vámunióba a briteket, akkor egy jogi fórumon meg lehetne támadni az EU-t és a briteknek az északír-ír határ szabad átjárhatóságáért vállalt feltételek egy részét nem kellene teljesíteniük (arányosan a vélt EU-s szerződésszegéssel és addig, amíg a vélt szerződésszegés fennáll). A tegnap éjjel összehozott anyagokról és az azok kapcsán felmerülő kérdésekről saját értelmező anyagunk: 2019.03.12 10:32 Tényleg itt az utolsó pillanatos megoldás Brexit-ügyben? Cox jogi állásfoglalása elismeri, hogy a "közös eszköz" jogilag tényleg kikényszeríthető erővel bír, de azt is rögzíti, hogy továbbra is megmaradt az a jogi kockázat, hogy az Egyesült Királyságnak nincs a nemzetközi jogban törvényes eszköze egyoldalúan kilépni a tartalékmegoldásból, ha alapvető nézeteltérések támadnának a felek között. Utóbbi érthető is, hiszen az EU ebbe (a sima egyoldalú kilépési lehetőségbe) nem is akart belemenni, és ezért találták ki a fent részletezett közös egyeztetési mechanizmust, amelyen keresztül csak olyan szinten (arányosan) tudna szabadulni vámuniós kötelezettségeitől a brit fél, amilyen szinten az indokolt az EU esetleges nemkívánatos magatartása mellett. Mindenesetre a jogi állásfoglalásnak ez a része kulcsfontosságú és egyúttal negatív kicsengésű a Konzervatív Párt és a Munkáspárt keményvonalas Brexit-párti táborának, illetve az Északír Unionistáknak, akik a jogi állásfoglalás ezen részére mutogatva könnyen úgy dönthetnek, hogy ma is leszavazzák a May által eléjük tárt kiegészített Brexit-megállapodást. Ha ez így lesz, akkor szerdán a no-deal Brexitről lehetne szavazni (annak az esélye is nőtt most), illetve ha azt elutasítja a többség, akkor csütörtökön a Brexit kinyújtásáról lehetne dönteni. A font annak árazása miatt kezdett meredek esésbe az állásfoglalás közzétételét követő percekben, hogy nőtt az esélye: ma este ismét leszavazzák a May-féle kiegészített Brexit-megállapodást. Mivel az EU ígérete szerint nem ad harmadik esélyt (a tegnapi volt a második), ezért akár az is lehet, hogy megállapodás nélkül zuhan majd ki az Egyesült Királyság az EU-ból (vagy a holnapi szavazás nyomán, vagy a kinyújtott Brexit után, amikor végülis megint csak el kellene fogadnia a brit parlament többségének a megállapodást). A font a dollárral szemben 1,3150 körülről gyorsan 1,3010-ig szakadt, majd korrigált kicsit, míg az euróval szemben 0,855-ről 0,8650-ig esett. Címlapkép forrása: AFP Fotó a brit parlamenti videóközvetítésből