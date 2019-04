Itt az első miniszteri lemondás May tegnapi húzása után - Hogyan tovább?

Ez tehát a régóta hangoztatott Brexit-stratégia alapvető felpuhítását jelentené, ami még inkább felbosszantaná a kormányzó Konzervatív Párton belüli keményvonalas Brexit-tábort. De ez szükséges engedmény lenne May felől, hiszen láthatóan nincs meg saját pártján belül a többség a kormányfő által ajánlgatott kilépési megállapodás támogatásához, a megállapodás nélküli Brexitet pedig a ház többsége kétszer is elutasította már szavazásai során. Azzal, hogy May megpróbál összefogni az ellenzék vezérével, mindkét pártvezető sokat kockázat: May pártjának több mint fele bevállalná a megállapodás nélküli Brexitet, míg a Munkáspárt jelentős része puha Brexitet és második népszavazást akar. A pártszakadások tehát a küszöbön lehetnek.

Esélyes az a forgatókönyv, hogy a múlt heti csúcstalálkozó feltételrendszeréből következően az EU27 azt mondja (a francia, osztrák és német vezetők tegnap óta is ezt mondogatják): rövid halasztást nem engedünk, mert nincs értelme, csak hosszú halasztásban vagyunk partnerek és így meg kell rendeznie a briteknek a májusi EP-választást.

Nigel Adams szerint Jeremy Corbyn marxista vezető, aki mindig is a saját politikai karrierjét tartotta fontosabbnak az ország érdekénél, de azt is felrótta a kormányfőnek, hogy May a tegnapi húzásával azt is demonstrálta:Márpedig ő utóbbit támogatja, míg May lépése a vámunióban maradás felé mutat szerinte.A Politico összefoglalója szerint a reggeli lapok a védelmi miniszter Gavin Williamsont, a pénzügyminisztérium államtitkárát, Liz Trusst, és a Konzervatív Párt frakcióvezetőjét, Andrea Leadsomot említik, míg egyes lapok azt a dezinformációt terjesztik, mintha 14:10-re a megállapodás nélküli Brexitet támogató miniszterek lettek volna túlsúlyban a tegnapi maratoni, 7 órás kormányülésen. Helyette a valós helyzet inkább az lehet, hogy 4 miniszter lehet ilyen most, aki bírálta May tegnap kitalált stratégiáját., mert a korábbi kormányfői ultimátumok szerint a kritikusan fontos döntések után 72 órája van az egyet nem értőknek, hogy távozzanak. Márpedig azután, hogy May a régóta szapult (és a Brexit vámunión keresztüli felpuhításáért, sőt második népszavazásért is kampányoló) Corbyn-hoz fordult a patthelyzet feloldása érdekében,, ami a miniszterekre is nyomást helyez. Ez könnyen további miniszteri és egyéb vezetői lemondásokat is hozhat a következő napokban.Ma délután May a parlamentben az egyórás kérdezz-felelek szakasz után találkozók Jeremy Corbny Munkáspárti vezérrel. Előzetesen egyiküknek sem voltak feltételei a találkozóhoz és várhatóan sok múlik ezen a tanácskozáson.(kevés az esély rá az évekig tartó ellentétek és eltérő érdekek, illetve a pártszakadások elkerülési célja miatt), akkor az elvezethet oda, hogy a brit kilépési megállapodáshoz kapcsolt politikai deklaráció szövegét (ami a britek és az EU hosszabb távú kapcsolatait hivatott rögzíteni)A folyamat oda is elvezethet, hogy ha rosszul sül el a mai May-Corbyn találkozó, akkorés ezt a Munkáspárt jelentős része mellett a kormányzó Konzervatív Párt keményvonalas tábora is megszavazza, így mielőtt a Brexit iránya, tartalma eldőlne, megbukna May.Ha ennek segítségével összejönne a parlament többsége például a vámunió irányába, akkor az említett politikai deklarációt szintén át lehetne úgy dolgozni a jövő szerdai EU-csúcson, hogy magának a kilépési megállapodásnak a szövegét nem kellene átírni. "Csupán" a csúcstalálkozó után, még április 12. előtt meg kellene szavaztatni az alsóházzal (vagy esetleg kicsit később, ha az EU megengedne egy rövid technikai jellegű Brexit-halasztást)., mert a jövő szerdai (április 10-i) EU-csúcs előtt "kellő időben", hétfő körül meg kell küldenie az eredményeket és terveket az EU Tanács elnökének, hogy a tagállamoknak még legyen ideje felkészülni a szerdai csúcstalálkozóra.Nagy kérdés, hogy lesz-e May mögött jövő szerdáig olyan parlamenti döntés, vagy legalábbis hiteles terv, hogy arra hivatkozva további rövid halasztást tudjon kérni a tagállamoktól.Ha pedig ez túlzottan kellemetlen lenne a brit politikai elitnek, akkor április 11-12-én még mindig dönthet úgy a parlament többsége, hogy negyedszeri beterjesztésre mégiscsak elfogadja a May által kitárgyalt kilépési megállapodást, elkerülve az április 12-én éjfélkor bekövetkező megállapodás nélküli kizuhanást az EU-ból., mert ha épp a május 23-26. közötti EP-választások előtti napokban gondolják meg magukat a britek (például megállapodással, vagy anélkül kilépnek) és mégsem rendezik meg az EP-választásokat, akkor a briteknek szánt EP-mandátumokat mégis fel kellene osztani a többi tagállam között, de a szavazólapokat már nincs idő újranyomtatni.