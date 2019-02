Itt az eredmény: félsiker a finn alapjövedelem-kísérlet

A közlemény szerint nincs értelme még végleges következtetést leszűrni az előzetes adatokból, de egyelőre az látszik, hogy a kísérlet során az alapjövedelmet kapók között nem javult a foglalkoztatottság, ugyanakkor jólétüket lényegesebben jobbnak ítélték, mint a kontrol csoport tagjai.Az előzetes adatok szerint az alapjövedelemben részesülők átlagosan 0,5 nappal többet dolgoztak a kontrol csoportban lévőknél, ezzel a munkában töltött átlagos idő egy évben 49,64 nap volt, szemben a kontrol csoport 49,25 napjával.

A felmérésből kiderül az is, hogy az alapjövedelmet kapók közül 55%, míg a kontrol csoportban lévők közül 46% mondta azt, hogy az elmúlt évben javult az egészségügyi állapota, miközben az ingyenpénzt kapók lényegesen kevesebbet stresszeltek a vizsgált időszakban és sokkal jobbnak ítélték kilátásaikat egy új munka megszerzésére.A finn alapjövedelmet 2017 januárjában vezették be, a véletlenszerűen kiválasztott 2000 munkanélküli embernek havi szinten 560 eurót adtak, függetlenül attól, hogy emellett milyen más jövedelemmel rendelkeztek vagy éppen aktívan kerestek-e munkát. A kísérlet tavaly december végén zárult, de a végleges eredményeket csak jövőre közlik majd.Nem Finnország az egyetlen, amely alapjövedelem bevezetésével próbálkozik, ilyennel az USA-ban és Kanadában is próbálkoznak, korábban pedig az MNB szakemberei is kifejtették már erről véleményüket