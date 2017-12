Itt az időpont, amikor tényleg véget ér a britek EU-tagsága

Az átmeneti intézkedéseket a kiválási egyezmény hatályba lépésétől kezdve, legkésőbb 2020. december 31-ig kellene alkalmazni

Nincs á la carte-menü az átmeneti időszak vonatkozásában

- közölte sajtóértekezletén Barnier a bizottság tárgyalási irányelveit ismertetve.Hozzátette, a kiválási egyezményt jövő októberre véglegesíteni kell, hogy a szigetország kilépésének tervezett időpontjáig, 2019. március 29-ig legyen elegendő idő a ratifikációra is.Az átmeneti periódus végéig minden EU-s intézménynek tagja marad az ország, de a szabályok alakításában már nem vehet részt, a tanácsi üléseken nincs szavazati joga.Az Európai Bizottság a London által javasolt átmeneti időszak kapcsán kiemelte: az Egyesült Királyság ezalatt is része lenne a vámuniónak és az egységes piacnak, az országnak teljes körűen be kellene tartania a közösségi jogot, beleértve az újonnan elfogadott szabályokat, eleget kellene tennie a költségvetési kötelezettségeknek, illetve alá kellene vetnie magát az Európai Bíróság joghatóságának, miközben már nem vehetne részt az uniós döntéshozatalban.- hangoztatta Barnier.A brüsszeli bizottság szerint az átmeneti időszakot egyértelműen meg kell határozni, és pontosan megszabott időtartamra kell korlátozni, s erről a kiválási egyezmény részeként meg kell állapodniuk a feleknek.Barnier rámutatott továbbá, hogy az Európai Unió által megkötött nemzetközi szerződések a távozás napjával érvényüket veszítik az Egyesült Királyság számára. "Az ország ezzel körülbelül 750, általunk aláírt egyezményből fog kilépni" - fogalmazott.A bizottság arra is emlékeztetett, hogy a Brexit-tárgyalások első szakaszában elért eredményeket mielőbb egy jogilag kötelező szerződésbe kell foglalni, emellett pedig rendezni kell a kiválás feltételei kapcsán még megoldásra váró kérdéseket.A most ismertetett irányelveket várhatóan januárban fogja elfogadni az uniós tagállamok kormányait tömörítő tanács.