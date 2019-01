Itt az MNB kamatdöntése!

A Portfolio által megkérdezett elemzők közül egyelőre senki sem számított arra, hogy már a mostani ülésen bejelenti az MNB monetáris politikai szigorításának kezdetét, így a kamatokat változatlanul hagyó mai döntés nem okozott meglepetést.

Ugyanakkor abban is egyetértenek a szakértők, hogy már nem halogathatja sokáig a jegybank a szigorítás kezdetét. Többségük arra számít, hogy legkorábban márciusban jöhet a nagy bejelentés, akkor teszi ugyanis közzé az MNB legfrissebb inflációs jelentését, amivel előkészítheti a monetáris politikai fordulatot. Az elemzők többsége szerint az első szigorító lépés az FX-swap állomány leépítésének elindítása lehet, ugyanakkor többen is megfogalmaztak olyan véleményt, miszerint a likviditásszűkítés mellett akár már a betéti kamathoz is egyből hozzányúlhat a jegybank.Nagy Márton MNB-alelnök január 16-i nyilatkozatában gyakorlatilag elismerte, hogy az infláció elérte (illetve nagyon rövid időn belül eléri) a jegybanki célt, ennek megfelelően pedig küszöbön áll a monetáris politika szigorítása. Ez az üzenet valószínűleg a 15 órakor érkező jegybanki közleményben is vissza fog köszönni, ezért érdemes lesz figyelni, hogy pontosan miképp fogalmaz majd a szöveg, hiszen az fontos információt hordozhat a szigorítás kezdetével kapcsolatban. A forint is a figyelem középpontjába kerülhet, így az árfolyamreakciót is érdemes lesz nyomon követni.