Itt az oroszok válaszcsapása! Ez fájhat majd Amerikának is

A Reuters tudósítása szerint abehozatalának betiltására tesznek javaslatot az orosz törvényhozásban. Emellett bizonyos amerikai magánszemélyeket is kitiltanak Oroszországból, továbbá azTovábbi javaslat a törvényhozásban, hogy megállítják az Oroszország és az Egyesült Államok közötti együttműködést az atomenergiában, a rakétahajtóművek, illetve a repülőgépgyártás terén.Az is a javaslatok között szerepel, hogy, illetve növelik az orosz légtérben közlekedő amerikai légitársaságok légtérhasználati díját.A javasolt intézkedések széles köre és tartalma alapján első ránézésre úgy tűnik, hogyés ami hétfő óta masszív tőkekivonást indíthatott el az országból, beszakítva a rubel árfolyamát és még svájci frank is esett. Hétfőtől szerdáig a rubel 58-ról 65-ig, másfél éves mélypontra zuhant a dollárral szemben.

Bár a két ország közötti feszültség szerda óta sem enyhült, a rubel szerda óta erősödni tudott, most 61,5 körül jár a bankközi piacon.

Az elmúlt napok fejleményei

Tavaly is történt egy ilyen vegyifegyver-támadás, amit akkor Donald Trump váratlanul azzal igyekezett megtorolni, hogy hadihajókról indított rakétacsapást a szíriai kormányerők által ellenőrzött területekre, 59 rakétát lőttek ki az amerikaiak. Trump ezzel húzott vörös vonalat, hogy nem tűri az emberiesség elleni lépést (polgári lakosság elleni vegyifegyver támadás) és ha következetes akar lenni, most is lépnie kell, részben a már megtett fenyegetése miatt. Az oroszok viszont erősen támogatják Aszad rezsimjét, így ha őt támadná Amerika, akkor azzal az oroszok is támadva éreznék magukat, ami a két nagyhatalom között összecsapás esélyét növelné meg.

Donald Turmp a szerdai Twitter-fenyegetése után (készüljön Moszkva, mert mennek a rakéták Szíriában)lehet, hogy gyorsan, de lehet, hogy csak később mennek majd a rakéták és közben konzultált nemzetbiztonsági kabinetjével és a brit, illetve francia vezetőkkel is.Közben Oroszország ENSZ-nagykövete azt mondta:(amelynek vezetését az oroszok támogatják). Tegnap az amerikai nemzetbiztonsági szakértőkkel folytatott konzultációk után nem született végső döntés, hogy a nagy eséllyel a szíriai kormányerők által polgári lakosság ellen végrehajtott vegyifegyver-támadás után rakétacsapást mérjenek elrettentő jelleggel a kormány által ellenőrzött területekre., kölcsönönös diplomata-kiutasítások után az amerikaiak vállalati szankciókat is életbe léptettek és erre jött most az oroszok válaszlépése. Mindezekről fontosabb híreink:ott bizonyos korlátozó intézkedések már hatályba léptek, további korlátozó lépéseket pedig már bejelentettek, de még tárgyalnak a hatályba lépésük elkerülésére. A friss kínai importstatisztika átmenetileg kedvező képet fest Donald Trump amerikai elnök számára: