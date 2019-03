Itthon lábat lógatunk, de a Fedre is figyelünk

Unalmasan indul a hét a makroadatok szempontjából, az MNBreggel a nemzetközi tartalékok február végi statisztikáját teszi közzé, mely várhatóan semmilyen piaci hatást nem vált majd ki, majd délelőtt jön a külkereskedelmi forgalom adata az Eurostattól. Más említésre méltó adat nem jelenik meg a hét első napján.

a szokásos magyar dkj-aukció mellett a briteknél munkaerő-piaci statisztikákat publikálnak, az Eurostat pedig a negyedik negyedéves adatokat közli a munkaerőköltségről a tagállamokban, ebből a szempontból a magyar statisztika is érdekes lehet. Németországban a ZEW gazdasági hangulatindexre lehet érdemes figyelni.a nap első felében a briteknél jelennek meg lényeges adatok, majd este jön a hét legfontosabb eseménye, a Fed kamatdöntése. A befektetők szinte biztosra veszik, hogy marad a jelenlegi 2,25-2,5 százalékos sávban a kamat, a további emelések esélye teljesen kiárazódott, sőt egyre többen számítanak lassan kamatcsökkentésre. Ennek ellenére érdekes lehet Jerome Powell sajtótájékoztatója, főleg a jövőbeli kamatkilátásokkal kapcsolatos mondatai, melyek akár piaci reakciót is kiválthatnak a dollár esetében.A Pénzügyminisztérium a költségvetés részletes beszámolóját közlidélelőtt, amiből a büdzsé fő folyamatai mellett kiderül az is, hogy alakult a lakossági állampapírok értékesítése februárban a januári gyenge évindítás után. Napközben a Bank of England kamatdöntésére lesz még érdemes figyelni, főleg a múlt heti lényeges Brexit-szavazások után.A hét utolsó napjára fontos konjunktúra-adatok jutnak még, Németországban és Franciaországban már az áprilisi előzetes számokat közlik a beszerzési menedzserindexekről, ezek pedig a magyar gazdaság szempontjából sem érdektelenek.