Játék a tűzzel? A lengyeleknél sem mostanában lesz euró

Lengyelországban úgy beszélünk az euróról mintha valami ideológiai kérdésről vagy csekély jelentőségű gazdasági ügyről lenne szó, noha az euró alapvető fontosságú a makrogazdasági politika szempontjából

A Dziennik Gazeta Prawna című napilap hétfői számában megjelent interjúban hangsúlyozta: az euróövezet tagjaként egy recesszió esetén Lengyelországnak nem lenne eszköze a válaszra, nem lenne lehetősége a nemzeti valuta gyengítésére vagy kötvény kibocsátására hazai valutában, amelyek minden ország gazdasági és monetáris politikájának alapvető eszközei.- mondta a miniszterelnök, aki korábban a pénzügyi tárcát is vezette.Az euró bevezetésének hasonló termelési szerkezetű és versenyképességű országok esetében van létjogosultsága - mondta Morawiecki, hozzáfűzve, hogy a kérdésre akkor lehet majd visszatérni, ha egy lengyelországi lakos elkölthető jövedelme egy osztrák, holland vagy belga polgáréhoz lesz fogható.A lengyel álláspont ebben a tekintetben nagyon hasonló a magyarhoz. A kormány ugyanis akkor vezetné be az eurót, ha a hazai egy főre jutó GDP megközelítené az euróövezeti szintet, a Magyar Nemzeti Banknak (MNB) pedig egy sor másik kritériuma is van.