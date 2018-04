Jöhet az egymilliós képviselői fizetés a parlamentben

Csak a ciklus elején van esély a politikusi fizetések emelésére

Az egymilliós bruttó bérből adózás után 665 ezer forintot tud hazavinni egy képviselő, az előző parlamenti ciklusban 500 ezer forint volt a nettó kereset. A növekedés egyébként kissé meghaladja a négyévi reálkereset-emelkedést: számításaink szerint 2014 és 2017 között 28%-os volt a reálkereset-emelkedés. Blikk arra is felhívja a figyelmet, hogy a helyettes államtitkárok fizetése a képviselői illetményhez van kötve, ezért ők is ennyit kereshetnek a jövőben. (Mivel jelenleg az államtitkárok fizetése ennyi, ezért feltehető, hogy az ő illetményük is emelkedni fog.)Más juttatások értéke is emelkedik. A napilap információ szerint a vidéki képviselőnek járó 187 ezer forintos lakásbérleti díj már nem reális Budapesten.- magyarázta a Blikknek a forrás, aki szerint a gazdasági helyzet és az átlagos bérszínvonal folyamatos emelkedése miatt magyarázható lesz az intézkedés a közvélemény számára.