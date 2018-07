Jön a Brexit-káosz? Már a brit külügyminiszter is figyelmeztet

A konzervatív politikus bírálta az Európai Unió eddigi hozzáállását, amely szerinte a Nagy-Britannia és az európai országok közötti kapcsolatok és a bizalom meggyengüléséhez vezethet. Ez pedig "jelentős geopolitikai hiba lenne" - tette hozzá.Jeremy Hunt úgy fogalmazott, egészen addig nőni fog annak az esélye, hogy nem születik megállapodás a kilépés feltételrendszeréről, míg az Európai Bizottság nem változtat hozzáállásán, amely szerinte jelenleg a kivárást jelenti, hátha Nagy-Britannia meghátrál. Ez azonban teljes félreértése a brit nemzetnek - hangoztatta a külügyminiszter, aki július közepén Boris Johnsont váltotta e tisztségben. Elődje Theresa May kormányfő Brexittel kapcsolatos tervei miatt mondott le.Jeremy Hunt szerint megvan a véletlenszerű valós esélye annak, hogy nem jön létre megállapodás. "Mindenki azt gondolja, hogy nem, ez sosem fog megtörténni. Nos, valójában megtörténhet" - figyelmeztetett.Sürgette, Franciaország és Németország küldjön erőteljes jelzést az Európai Bizottságnak, hogy észszerű megállapodásra van szükség a jövőbeni kapcsolatokról, amelyek keretében mindkét oldal meg tudja védeni a munkahelyeket. Úgy vélekedett, hogy nemcsak az Egyesült Királyságban, hanem az unióban is elvesznek majd állások, ha kisiklik a Brexit. Figyelmeztetett nemcsak Nagy-Britanniában, hanem Európa többi részében is mélyreható következményei lennének annak, ha nem jön létre megállapodás.A legfontosabb kérdések között a londoni City pénzügyi központját, az európai üzleti élet centrumát említette. Mint mondta, nem lenne elhanyagolható, ha az Európai Unió nehezebben férne hozzá a londoni pénzügyi szolgáltatásokhoz. Úgy vélekedett, hogy a City viszont a Brexit kimenetelétől függetlenül is megtalálná boldogulását.Derűlátását hangoztatva úgy fogalmazott, mindig is úgy vélte, hogy az Egyesült Királyság gazdasága akkor is virágozni tud, ha nem lesz megállapodás a kilépés feltételrendszeréről. "Mert Nagy-Britannia ilyen ország. Felülkerekedtünk már hasonló problémákon." Nehezebb lenne megoldani viszont azt, ha megromlanak a kapcsolatok - tette hozzá.Jeremy Hunt arról is beszélt, hogy a brit kormány júliusban ismertetett javaslatai a jövőbeni kapcsolatokról egységes álláspontot tükröznek. Mindenki támogatja Theresa May elképzeléseit, amelyek az áruk kétoldalú kereskedelmére vonatkozóan szabadkereskedelmi térségi létrehozását jelentik, a szolgáltatások ügyében viszont elismerik, hogy a felek nem férnének hozzá egymás piacaihoz a jelenlegi szinten.A brit külügyminiszter hétfőn Kínában népszerűsítette a kétoldalú kereskedelmi megállapodás lehetőségét, kedden Franciaországban tárgyalt hivatali kollégájával, Jean-Yves Le Driannal. Szerdán Ausztriába utazik, ahol Karin Kneissl külügyminiszterrel folytat megbeszélést.