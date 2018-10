Jön a friss adósságszám és az MNB indokolása

Itthon a hét elején jelenik meg az egyik legfontosabb adat, az MNBreggel közli a pénzügyi számlák második negyedéves felülvizsgálat adatát. Az előzetes adat szerint június végére 72,5%-ra emelkedett a GDP-arányos adósság a tavaly év végi 71,7 százalékról az Eximbank nélkül. Ezt most a második negyedéves GDP összegével korrigálják, ami változást hozhat az adatban. Várhatóan reggel megjelenik a feldolgozóipar friss beszerzési menedzserindexe is, miközben napközben Nyugat-Európából és a tengerentúlról is hasonló konjunktúramutatókat közölnek.

reggel publikálja a KSH a kormányzati szektor egyenlegének második negyedéves adatát, ami szintén érdekes lehet az adósság és a költségvetés szempontjából. A tengerentúlon magyar idő szerint este beszél majd Jerome Powell Fed-elnök egy rendezvényen, a szavaira mindeig figyel a piac, bár a múlt heti kamatdöntés után kérdés, hogy tud-e még újat mondani.A szokásos havi banki adatokat közlireggel az MNB, amivel egyidőben az átlagos hitelkamatokról is friss adatokat ismerhetünk meg. A statisztikai hivatal a kiskereskedelem előzetes augusztusi adatát közli, kora délután pedig az MNB legutóbbi ülésének jegyzőkönyve jelenik meg, ami azért lehet érdekes, mert a jegybank elmozdult finoman a szigorítás irányába, most megtudjuk, ez mennyire volt egyhangú döntés. Amerikában kora délután jelenik meg az úgynevezett ADP index, mely a magánszektor foglalkoztatás-bővüléséről szól.jóval kevésbé lesz mozgalmas, itthon a szokásos 12 hónapos aukción kívül más érdekes esemény nem várható, míg külföldön az amerikai gyáripari megrendelések lehetnek érdekesek.marad még itthon az ipari termelés augusztusi előzetes adata, miközben a tengerentúlon az átfogó havi munkaerőpiaci adatok jelennek meg és a külkereskedelmi mérleg augusztusi egyenlegét is megismerjük. Utóbbi is fontos lehet a kereskedelmi háborús fenyegetések kellős közepén.