Jön a kritikus adat, ami megalapozhatja az óriási fordulatot Magyarországon

Tavaly októberben közel hatéves csúcsra, 3,8%-ra emelkedett az éves infláció Magyarországon, ezt követően azonban az olajár zuhanása miatt gyorsan esni kezdett az éves árindex értéke: novemberben 3,1%-ra, decemberben 2,7%-ra, majd idén januárban ezen a szinten stagnált.

Bár a fő mutató az infláció lassulását sugallta, a maginflációs indexből (amely januárban váratlanul 2,8%-ról 3,2%-ra ugrott), illetve az alapfolyamatokat megragadó mutatókból egyáltalán nem ez volt kiolvasható, azok ugyanis a mögöttes árnyomás egyértelmű erősödését jelezték. Olyannyira, hogy januárban a Magyar Nemzeti Bank által fokozott figyelemmel kísért adószűrt maginflációs index értéke elérte a 3%-os szintet

A holnap érkező februári inflációs adatok közül így elsősorban erre (az MNB által publikált) adószűrt indexre, illetve a KSH maginflációs számára lesz érdemes nagyon figyelni. A Portfolio által megkérdezett elemzők szerint az fő éves inflációs mutató értéke 2,7%-ról 2,9%-ra emelkedhetett, ennek az indexnek azonban jelen helyzetben kisebb jelentősége lesz, mint a másik két mutató alakulásának.

Mindez a piacok számára egyértelmű jel lesz arra vonatkozóan, hogy a jegybank a márciusi kamatdöntő ülésén 2011 után először a szigorítás útjára lép.

Nagy Márton MNB-alelnök január közepén egy interjúban jelezte , hogy amennyiben az adószűrt maginfláció eléri, illetve meghaladja a 3%-ot, az bizonyítékot jelentene az MNB számára, hogy az infláció tartósan elérte a jegybank célját. Ez alapján jó okunk van feltételezni, hogy a januári statisztikákat látva elhárult a szigorítás megkezdése előtti utolsó akadály is, azonban a jegybanki döntéshozók feltehetően várnak még egy kis megerősítésre, hogy ez a 3% feletti dinamika tartósnak bizonyul.Azért is különösen fontosak a holnap érkező inflációs adatok, mivel ezek lesznek az utolsó árstatisztikák a márciusi MNB kamatdöntés előtt, amelytől a legtöbb piaci szereplő azt várja, hogy a jegybank bejelenti a monetáris politika szigorításának kezdetét, vagy legalábbis egyértelmű utalást tesz annak rövid időn belüli kezdetére.szakértője szerint 2,7%-ról 2,9%-ra gyorsulhatott februárban az éves infláció, ami viszont ennél is fontosabb, hogy a jegybank által közölt adószűrt maginflációs index értéke tovább emelkedhetett 3,2%-ra.Virovácz azonban hozzáteszi, hogy a szigorítás fokozatos és óvatos lesz, ami egyben azt is jelenti, hogy nem tudja majd drasztikusan fékezni az inflációt. Ennek tükrében idén 3,6 százalék lehet az átlagos maginfláció, amiből 0,2-0,3 százalékpont lesz az átlagos adóhatás.

elemzője arra számít, hogy a januári 2,7%-ot követően 3,1%-ra gyorsulhatott az éves infláció, eközben pedig az adószűrt index értéke is tovább emelkedhetett. Meglátása szerint a maginfláció a következő hónapokban gyorsulhat, emiatt pedig tartósan 3,5% felett ragadhat, az inflációs célsáv 4%-os maximumát várhatóan nem haladja majd meg - teszi hozzá.

Ami a továbbiakat illeti, márciusban a headline infláció várakozásunk szerint ismét 3% fölé kerül majd, a második negyedévtől viszont ismét lassulást várunk a headline mutatóban a támogató bázishatásnak köszönhetően. A maginfláció pedig a 3-3,5%-os sávban ingadozhat az év során.

szakértője szintén úgy véli, hogy a jegybank által figyelt adószűrt index tovább emelkedett és felzárkózhatott a maginfláció szintjéhez.- írja rövid kommentárjában.Érdekes ugyanakkor, hogy az erősödő árnyomás ellenére a megkérdezett elemzők nem számítanak a hazai infláció elszállására, a 2019 és 2020 végi várakozások változatlanul az MNB 3%-os célja közvetlen közelében mozognak, vagyis a várakozások jól horgonyzottak.

Összességében tehát az látszik, hogy a piaci szakértők szerint februárban tovább erősödhetett a mögöttes árnyomás a magyar gazdaságban. Ez alapján rövid távon nem várható a szűk munkaerőpiac és a gyors béremelkedés által generált keresletoldali inflációs nyomás enyhülése, ami így lépéskényszerbe hozza az MNB-t Matolcsy György jegybankelnök második ciklusának elején. A globális gazdaság lassulásával kapcsolatos kockázatok, illetve ennek potenciális (inflációt hűtő) hatásai persze továbbra is jelen vannak , egyelőre azonban a hazai inflációs folyamatok határozhatják meg a jegybank közelgő döntését. A nagy elhatározáshoz a holnapi adatok jelenthetik a végső löketet, így érdemes lesz nagyon figyelni rájuk.