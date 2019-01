Jön a magyar euró, leállítják Paks 2-t - Itt vannak a Portfolio legvadabb jóslatai!

1. Magyarország hivatalos euróbevezetési céldátumot jelöl meg (10%), esetleg csatlakozik az ERM-II árfolyamrendszerhez (5%).

2. A forint 300 alá erősödik vissza az euróval szemben (10%).

A nemzetközi közvéleményben black swannek, fekete hattyúnak nevezik azokat az eseményeket, melyeknek esélye kicsi, de nem elhanyagolható. Ha ezek az események megtörténnek, akkor az komoly hatással lehet. A Portfolio szerkesztőségében most részben hagyományteremtő céllal tíz olyan eseményt gyűjtöttünk össze, melyek esélyét 20%-nál kisebbnek gondoljuk, de felforgathatják Magyarország vagy a világ életét.Hosszú ideje nem tudjuk világosan, hogyan viszonyul a magyar kormány az euróbevezetéshez, néhány elejtett félmondaton kívül nincs érdemi társadalmi vita a kérdésről. A klasszikus maastrichti kritériumok teljesítésében egyre jobban állunk, azonban az MNB szerint új típusú mutatókra lenne szükség, a gazdasági fejlettségünknek kellene még jobban közelíteni Nyugat-Európát. Ugyanakkor ha a jegybank feltételeit vesszük alapul, akkor még évtizedekig csak álom marad az euró még úgy is, hogy a felmérések szerint a magyar emberek többsége támogatná a bevezetést.A fentiek után meglepetés lenne, ha 2019-ben hivatalos céldátummal állna elő a kormány, pedig 2016-ban Varga Mihály arról beszélt , hogy az évtized vége felé talán el lehet kezdeni erről gondolkodni. Még ha fel is gyorsulna az euróról való gondolkodás, akkor is minimum évekig tart majd a bevezetés, hiszen az ERM-II árfolyamrendszerben legalább két évet el kell töltenünk előtte.2018-ban rekord euró-forint árfolyamot is láttunk 330 felett a nyáron, de az év második felében sem tudott tartósan 320 alá menni a magyar deviza. Innen ugyan csak 6-7 százaléknyira lenne a lélektanilag fontos 300-as szint, de a szakemberek inkább gyengülést várnak az idén, amiatt, hogy az MNB a régióban az egyik leglazább politika mellett kötelezte el magát. Éppen ezért gondoljuk azt, hogy meglepetés lenne, ha az év során látnánk 300 alatti árfolyamot, ráadásul az a jegybank profitcélja szempontjából is kedvezőtlen lenne.

3. Az euró-dollár árfolyam eléri a paritást (15%).

A másik devizapiaci előrejelzésünk szintén szembemegy az általános piaci vélekedéssel. A szakértők többsége ugyanis nem gondolja, hogy 2019 a dollár éve lenne, főleg úgy, hogy lassan kiárazódnak a kamatemelések a tengerentúlon. Persze könnyen lehet, hogy a romló gazdasági kilátások miatt az EKB sem tud majd a terveknek megfelelően kamatot emelni, de ez sem indokolna jelentős dollárerősödést. Az elmúlt években a mostaninál sokkal nagyobb esély volt a paritás elérésére, ma már ez komoly meglepetés lenne.

4. A no-deal Brexit hatására felbomlik az Egyesült Királyság (10%).

5. Az USA gazdasága recesszióba süllyed, amire válaszul a Fed kamatot vág (10%).

6. Angela Merkel távozik a német kancellári posztról (20%).

7. Az MNB tovább csökkenti 0,9 százalékos alapkamatát (5%).

8. A BMW bejelenti, hogy mégsem épít Debrecenben gyárat (10%).

9. Az elszaladó költségek miatt leállítják Paks2 építését (10%).

10. Kivezetik a Magyar Telekom részvényeit a tőzsdéről (10%).

Az elmúlt évek szenvedése után az már nem számítana black swannak, ha valamilyen módon nem kerülne sor a Brexitre, akár teljesen lefújnák, akár csak elhalasztanák. (Bár nem ez az alapforgatókönyv.) Viszont a 2016-os népszavazással kezdődött vergődés betetőzése az lenne, ha az Egyesült Királyság egyrészt megállapodás nélkül lépne ki az EU-ból, másrészt viszont az az ország végét jelentené a mai formájában. Jelenleg az ír határvita jelenti az egyik legnagyobb akadályt a Brexit-megállapodás folyamatában, ha Észak-Írország kilépne az Egyesült Királyságból, akkor az lehetne egy áthidaló megoldás. Korábban Skóciában is felvetődött annak lehetősége, hogy egy rendezetlen kilépés után újabb függetlenségi népszavazást tartsanak, vagyis akár reális veszélyként is értékelhető a szigetország szétesése.Említettük már, hogy romlanak a gazdasági kilátások, amivel párhuzamosan az amerikai jegybank kamatemelési várakozásai is árazódnak ki. Ennek ellenére éles fordulat lenne az utóbbi évek fokozatos kamatemelése után, ha a Fed elkezdene kamatot csökkenteni. Erre egy esetleges recesszió rákényszeríthetné, de egyelőre nem annyira rosszak a kilátások, hogy ez alapforgatókönyv legyen, legfeljebb a legvadabb elképzelésekben szerepel.Október végén jelentette be Angela Merkel, hogy 2021-ben végleg távozik a politikából. Ezt követően az Eurasia Group elemzői már 70 százalékos esélyt adtak annak, hogy 2019-ben lemondjon a kancellári posztról, de a politikus eddig elutasította az idő előtti távozás lehetőségét. Mi nem vagyunk annyira merészek, mint az Eurasia szakértői, de a 20%-os valószínűséggel éppen csak befért ez az esemény a Portfolio fekete hattyúi közé. Vagyis azt gondoljuk, hogy Merkel legalább 2019-et még túléli, de nem lennénk nagyon meglepve, ha nem így történne.Ugyan az MNB a leglazább jegybankok között van a világon, de nem látszik, mi támasztana alá további kamatvágást. A romló gazdasági kilátások elvileg indokolhatnának további stimulust, de csak akkor, ha az infláció nem lódul meg. Alapesetben továbbra is arra számíthatunk, hogy fokozatos lesz a monetáris politika normalizálódása, még ha esetleg a nemzetközi jegybankok megtorpannának, akkor is elég valószínűtlen, hogy az MNB tovább csökkentse a kamatot.A tavalyi év egyik nagy híre volt, hogy a BMW Debrecenbe hozná új egységét, az év végére azonban zavarossá váltak az autóipar globális kilátásai elsősorban a csökkenő kínai kereslet miatt. A sajtóhírek szerint a magyar gyár csak 2023-ban kezdené meg a termelést, ennek ellenére meglepő lenne, ha máris visszakozna a német autógyártó és lefújná a beruházást.A kormány egyértelműen elkötelezte magát az atomerőmű bővítése mellett, nagyot szólna, ha elkezdene kitáncolni a beruházásból. Ráadásul ezt valószínűleg az orosz-magyar gazdasági kapcsolatok is megsínylenék, hiszen a kétoldalú egyeztetéseken rendre az egyik kulcsfontosságú téma az atomerőmű új blokkjának felépítése. Ugyan az engedélyek beszerzése lassan halad, ennek ellenére inkább csak csúszásról beszélhetünk, a teljes leállítás sosem került szóba.Évről évre bedobják a sajtóban, hogy a Deutsche Telekom esetleg nyitott lenne magyar leányvállalatának eladására, de eddig sosem beszéltek konkrét ajánlatról. Vagyis elvileg nem zárható ki, hogy felvásárlási célpont lesz a Magyar Telekom, ami végső esetben a tőzsdéről való kivezetést is elhozhatja. Ezzel pedig egy blue chippel lenne szegényebb a BÉT. Persze ez továbbra sem alapforgatókönyv, hiszen nyilvánosan sosem beszélt eladási szándékról a német többségi tulajdonos, és egy esetleges tranzakció sem jelentene automatikusan kivezetést.