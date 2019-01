Jövő kedden lesz a történelmi döntés a Brexit-megállapodásról (2.)

Hogy jutottunk idáig?

Fontos szabályok és összefüggések

Készülnek a megállapodás nélküli Brexitre

Hétfőn 209 alsóházi képviselő eddig példátlan közös nyílt levélben szólította fel Theresa May miniszterelnököt arra, hogy a kormány minden lehetséges módon kerülje el a megállapodás nélküli Brexitet.



A kormánypárti és ellenzéki képviselők által aláírt felhívás szerint ha az EU-val folytatott kereskedelem a WTO szabályrendszerére tér át, az azonnali versenyképességi hátrányt okozna az éppen újjáéledő brit feldolgozószektornak, és ez munkahelyek ezreibe kerülhet.

Azóta annyi történt, hogy May Brüsszelben az EU-csúcson jogi relevanciával nem bíró politikai állásfoglalást harcolt ki arról, hogy ha a brit kilépés utáni átmeneti időszakban aktiválni kell a vészhelyzeti megállapodást az északír-ír fizikai határellenőrzés elkerülésére, akkor ez a vészhelyzeti megoldás csak átmeneti lesz, azaz nem akarja az EU az "idők végezetéig beleragasztani" a vámunióba a briteket.May tegnap egy politikai magazinműsorban azt hangsúlyozta:Emellett azt is hangsúlyozta, hogy azok a képviselők, akik elutasítják az EU-val kitárgyalt Brexit-megállapodást, mondjanak jobbat, ne csak kritizáljanak. Egyúttal felhívta a figyelmet arra is, hogy ha az alsóházi képviselők ezen a voksoláson elvetik az Európai Unióval kötött egyezményt, senki nem tudja megmondani, hogy onnantól mi történne, az ország "feltérképezetlen területen" találná magát.Ezen a héten tehát a brit parlament alsóházában újra megtartják a Brexit-megállapodásról a vitát, majd jövő kedden, január 15-én kerül sorra a kulcsfontosságú szavazás. Adam Cole, az RBC vezető devizapiaci stratégiája azt mondta a Reuters-nek:hogy további garanciákat harcoljon ki Brüsszelben. Ma egyébként a junior Brexit-miniszter újra azt mondta: bízik benne, hogy átmegy az alsóházon a szavazás.A kormányzati szereplők feltehetően a szokásos kincstári optimizmus mellett azért is mondogatják azt, hogy végül átmegy majd a Brexit-megállapodás, mertés inkább egy létező, az EU-val közel két év alatt kitárgyalt megállapodásra, mint az ismeretlen további forgatókönyvekre és az esélyes gazdasági-piaci káosszal járó megállapodás nélküli kizuhanásra szavaz. Utóbbi forgatókönyv mellett egyébként (szintén) nincs meg a brit parlament alsóházának többsége.A Reuters összegzése szerint Theresa Maynek a 650 fős brit alsóházban a szavazási szabályok alapján(páran különböző okok miatt ki vannak zárva a szavazásból) és gondot jelent számára, hogy az északír unionisták (DUP) sem támogatják a megállapodást, amely párt ahhoz szükséges, hogy többsége legyen a parlamentben a kormánynak., hiszen a végső megállapodáshoz módosító indítványokat is lehet tenni és ezek körül a procedúra során végül legfeljebb hat módosító indítványról külön-külön is szavaznak, majd végül a nagy kilépési megállapodási szövegről is (ez a procedúra még okozhat értelmezési aggodalmakat az európai tagállami parlamentek ratifikációs folyamatában).Elképzelhető, hogy May a negatív pénz- és tőkepiaci reakciók láttán - hátha az megijeszti a képviselőket -Mivel a decemberi bizalmatlansági indítványkor 117 pártbeli társa May ellen szavazott,akkor, ha az első (vagy második) parlamenti szavazáskor is leszavazza a képviselők többsége a kormány által összehozott Brexit-megállapodást.Ma egyébként az MTI tudósítása szerinta délkelet-angliai nagy kikötők környékén, arra az esetre, ha a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszeréről szóló megállapodás életbe léptetésének esetleges elmaradása komolyabb fennakadásokat okozna a nemzetközi áruszállításban.A hétfői próbán, amelyben 150 kamion vett részt, azt tesztelték, hogy az EU-val folytatott kereskedelemben esetleg hirtelen megjelenő vám- és egyéb ellenőrzések milyen torlódásokat okozhatnak a délkelet-angliai kikötők környékén, és e fennakadásokat forgalomszervezési intézkedésekkel miként lehet kezelni.A kamionok, amelyek üzemeltetőit a brit közlekedési minisztérium kérte fel a közreműködésre, a Canterbury városához közeli, ma már használaton kívüli Manston repülőtéren gyülekeztek, onnan elindultak a legnagyobb forgalmú brit kompkikötő, Dover felé, majd visszatértek a volt légikikötőbe.A próba célja annak felmérése volt, hogy a helyi úthálózat miként bírja el nagyszámú kamion hirtelen feltorlódását, és a torlódások kezelésében hogyan lehet felhasználni kitérő parkolóként Manston repülőterét.A kidolgozott készenléti tervek alapján Manstonba szükség esetén kétezer kamiont is át lehetne terelni a közúti hálózatról, ha a térségi kikötők bedugulnának.A brit kormány nemrégiben ismertetett hatásvizsgálatai azt mutatják, hogyA Bank of England kormányzója, Mark Carney a londoni alsóház pénzügyi bizottságának minapi meghallgatásán ezt gyakorlatilag megerősítette, kijelentetve: a brit kikötők nincsenek felkészülve egy olyan forgatókönyvre, amelynek alapján nem sikerül életbe léptetni a Brexit feltételeiről szóló megállapodást, és emiatt az Európai Unióval folytatott brit kereskedelem a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) szabályrendszere alapján folytatódik. Ez ugyanis vámok megjelenését és vámellenőrzések bevezetését jelentené a jelenleg vámmentes kétoldalú kereskedelemben.A patinás Imperial College London egyetem nemrégiben elvégzett vizsgálata kimutatta, hogy ha a francia oldalon minden egyes teherjárművet csak négypercnyi vámvizsgálatnak vetnek alá, az a brit oldalon,A levél szerzőit olyan világcégek vezetői is támogatásukról biztosították, mint az Airbus, a Jaguar-Land Rover, a Ford és a Rolls Royce.