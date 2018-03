Jövőre jön az összeomlás?

Középtávon nagyon optimista vagyok az USA gazdasági teljesítményével kapcsolatban - mondta Joerg Angele, a Raiffeisen Bank International vezető közgazdásza a MarketWatch-nak. Most azonban a túlfűtöttség jeleit látja a szakértő.A gazdaság már most is gyorsabban növekszik, mint a hosszú távú potenciális növekedési ütem, és a munkanélküliségi ráta is alacsonyabb a természetesnek tekintett 5%-os szintnél. Ezek már a túlfűtöttség jelei a szakértő szerint, és még erre jön rá az adócsökkentés, valamint a költségvetési stimulus hatása.A gazdaságnak semmi szüksége további stimuláló intézkedésekre - mondta a Raiffeisen elemzője, aki februárban a legpontosabb előrejelzéseket adta az USA gazdasági adataira. Várakozása szerint a GDP-növekedés idén közel 3% lesz az országban, a munkanélküliségi ráta pedig a jelenlegi 4,1%-ról 3,5-re süllyedhet jövőre.Ezt követően azonban erőteljes lassulás következhet be, és a jövő évben recesszióba süllyedhet az ország. A már most is pozitív kibocsátási rés (a gazdaság jelenlegi teljesítménye és a potenciális közötti különbség) addigra 2-3%-ra nőhet, a buborék pedig nem nőhet a végtelenségig, egyszer ki kell durrannia az elemző szerint.Fontos azonban megjegyezni, hogy a legtöbb szakértő nem számol gazdasági visszaeséssel, noha a költségvetési élénkítést a legtöbben károsnak tartják, hiszen az országnak éppen most kellene tartalékokat képeznie egy jövőbeli gazdasági visszaesés idejére, hogy akkor lehetőség legyen az anticiklikus gazdaságpolitikára.