Jövőre végre megajándékozhatják Magyarországot

A Fitch megfogalmazása szerint ez a megoszlás "felfelé ható minősítési lendületet" ad a térségnek 2019-ben.

A Fitch Ratings szerint a térség szilárd gazdasági környezete, valamint az egykori szovjet térség gazdaságpolitikai keretrendszerében lezajlott javulási folyamat "egészséges" gazdasági hátteret biztosít a régiónak.

A Fitch tavaly óta pozitív kilátással tartja nyilván Magyarország befektetési ajánlású, "BBB mínusz" szintű szuverén besorolását is. Ez azonos a két másik globális piacvezető hitelminősítő, a Moody's Investors Service és a S&P Global Ratings magyar államadós-besorolásával. A magyar osztályzatra az S&P szintén pozitív, a Moody's stabil kilátást tart érvényben. Az idén már egyik cég sem vizsgálja a magyar szuverén besorolásokat.A Fitch Ratings hétfői elemzése kiemeli, hogy az általa pozitív kilátással nyilvántartott hét térségbeli államadóssal szemben mindössze egy ország - Törökország - szuverén besorolását terheli negatív kilátás.Az összesítés szerint a cég az általa besorolással ellátott 21 közép- és kelet-európai államadós közül 12-re tart érvényben befektetési ajánlású osztályzatot.Az elemzés szerint a Fitch összességében is pozitívan ítéli meg a térségi szuverén adósok kilátásait, különös tekintettel arra, hogy a pozitív és a negatív kilátások 7:1-es aránya közelít a 2011 óta elért legjobb megoszlásokhoz.A hitelminősítő szerint azonban a külső kondíciók a következő időszakban már kevésbé lesznek kedvezők, és ez növelheti a lefelé ható kockázatokat.A cég közölte: az általa osztályzattal nyilvántartott 21 térségi ország közül 18-ban várja a gazdasági növekedés lassulását 2019-ben.az előrejelzéshez fűzött grafikus kimutatás szerint a Fitch Ratings az iA londoni elemzői közösségben vannak ennél derűlátóbb előrejelzések a magyar gazdaság jövő évi teljesítményére. A Morgan Stanley globális pénzügyi szolgáltató csoport londoni befektetési részlegének európai feltörekvő piacokkal foglalkozó elemzőstábja a térségre kidolgozott, minap ismertetett átfogó éves előrejelzésében közölte: a magyar hazai össztermék (GDP) idei növekedési ütemére szóló prognózisát 4,6 százalékra, 2019-re adott növekedési becslését 3,8 százalékra javította, mindenekelőtt az erőteljes idei harmadik negyedévi teljesítmény alapján.A Morgan Stanley eddigi előrejelzése 2018-ra 4,4 százalékos, jövőre 3,7 százalékos növekedést valószínűsített a magyar gazdaságban. Ezek is már javított prognózisok voltak: a ház még eggyel korábbi előrejelzésében 3,9 százalékos, illetve 3,3 százalékos magyarországi GDP-növekedés szerepelt erre a két évre. A cég 2020-ban - első prognózisaként arra az évre - 3,2 százalékos növekedést vár a magyar gazdaságban.Az új előrejelzésben a Morgan Stanley londoni elemzői hangsúlyozták, hogy a magyar gazdaság az általuk jövőre és 2020-ra várt, mérsékeltebb növekedési lendülettel is "kényelmesen" túlteljesíti az euróövezetben e két évre valószínűsíthető növekedési ütemet.Az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank () a tevékenységi területének növekedési kilátásairól minap Londonban ismertetett friss prognózisábanA pénzintézet jelentősen, 0,5, illetve 0,3 százalékponttal javította a magyar hazai össztermék idei és jövő évi növekedési ütemére adott becslését az előző, májusban kiadott előrejelzéséhez képest, a folyamatosan erőteljes hazai kereslettel, valamint a beruházási érték kétszámjegyű százalékos növekedésével indokolva a korrekciót.