Juncker a Brexitről: senki sem ellenezné az EP-választások utánra halasztást

Lényeges üzenetként tette azt is hozzá, hogy szerinte senki nem ellenezné a bennmaradó tagállamok közül a brit kilépés tervezett határidejének meghosszabbítását, amennyiben London kérelmezné.

Stephen Barclay tárcavezető arról számolt be, hogy Geoffrey Cox brit igazságügyi miniszter össze fogja állítani módosítási javaslatait a konfliktus alapját képező, úgynevezett ír-északír tartalékmegoldásra vonatkozóan, és a felek egyeztetést kezdenek ezekről a következő napokban.Barclay szerdán is tárgyal Brüsszelben és közben a Bloomberg arról ír , hogy az északír-ír tartalékmegoldás szövegének teljesen új verziójáról kezdődtek egyeztetések annak érdekében, hogy a módosított szöveg át tudjon menni a brit parlament alsóházán.Igaz közben igencsak felkavarodott a brit politikai légkör amiatt is, hogy az elmúlt 40 évben példátlan módon 7 munkáspárti képviselő is kilépett tegnap és sajtóhírek szerint összesen még akár több tucat társa követheti őt a Munkáspárt oldalán, sőt akár a kormányzó Konzervatív Párt köreiből is.Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke a Stuttgarter Zeitungnak adott, hétfő este megjelent lapinterjúban kijelentette: bár a történelem iróniájának tartaná, de el tudja azt is képzelni, hogy akár a május 26-ig lezajló Európai Parlamenti választások utánig is kitolják a Brexit tényleges dátumát, de a döntés erről a brit képviselők kezében van.Ha az EP-választások idején még bent lenne az Egyesült Királyság az Európai Unióban, akkor eléggé esélyes, hogy a szigetországban is meg kellene rendezni a választásokat. Igaz, ha július 2-ig (az EP megalakulásáig) az ország kilépne, akkor ez sem biztos.