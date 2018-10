Juncker kimondta: Orbán Viktornak nincs többé helye az Európai Néppártban

Orbán Viktornak nincs többé helye az Európai Néppártban. Ezt megmondtam az (EPP) salzburgi csúcstalálkozóján (szeptember 20-án). Még ha tisztelem is az embert, sok összeférhetetlenséget látok aközött, amit mond és azon kereszténydemokrata értékek között, amelyeken az EPP alapul. Hacsak nem szavatolja nekünk, hogy tiszteletben tartja az EPP alapértékeit és választási programját

ez jelentős részt Orbán Viktoron múlik.

- fogalmazott Jean-Claude Juncker.Emlékezetes, a Sargentini-jelentést úgy tudta megszavazni az Európai Parlament, hogy a Fidesz pártcsaládjának többsége is támogatta azt. Orbán Viktor is azt gondolta, hogy van esély arra , hogy a Fideszt kizárják a Néppártból. Később Joseph Daul néppárti vezető azt nyilatkozta , hogy a jogállamisági eljárás lezárásáig nem kerül sor erre.Mostanra a Néppárt szakadása is terítékre került. A Politico brüsszeli hírportál pénteken Manfred Weberrel, az EPP európai parlamenti frakcióvezetőjével közölt interjút, aki arra a kérdésre, hogy elkerülhető-e a pártszakadás, azt válaszolta, hogy"Orbán Viktornak más irányba kell haladnia, ezért támogatjuk ebben a tekintetben teljes mértékben az Európai Bizottságot, ezért támogatjuk a hetes cikk szerinti eljárást. Igennel szavaztam, mert a Fidesznek meg kell értenie, hogy lépnie kell" - közölte Weber.A Le Soir azt írta, az Európai Néppárton belüli feszültséget súlyosbítja, hogy Orbán Viktor többek között az Arany Hajnal nevű görög szélsőjobboldali párt képviselőinek is levélben mondott köszönetet, amiért nem szavazták meg a Sargentini-jelentést az Európai Parlamentben.