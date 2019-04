Júniusban indul a budapesti e-jegyrendszer

Várhatóan már az év második felétől lehet majd mobiltelefonon jegyet és bérletet venni, az időalapú jegyeket pedig várhatóan 2020 végén, 2021 elején vezetik majd be - ismertette.

A projekt első eleme júniusban valósul meg, amikortól a reptéri buszokra lehet mobiltelefonnal jegyet venni, szeptembertől pedig minden BKV-járatra lehet majd jegyeket és a bérletek vásárolni így - közölte, hozzátéve, hogy azok a jegyek még nem időalapúak lesznek.

Tarlós István elmondta, a megállapodás lényege a Fővárosi Integrált Viteldíjbeszedési Elektronikus Rendszer (FVR) kialakítása és bevezetése. Ez szélesebb körű szolgáltatást nyújt majd, mint amilyen az eredeti tervben szerepelt - emelte ki a főpolgármester.Tarlós István elmondta, az FVR alkalmazása lehetővé teszi a korábbi évtizedekben kialakult papíralapú jegyértékesítési rendszerek fokozatos lecserélését.Tarlós István elmondta: a NEJP megvalósulásával, továbbá lehetőség lesz e-személyi, valamint a nemzeti egységes kártyarendszerhez csatlakozó kártya igénybevételével utazni.Az időalapú jegyekkel egy órán keresztül lehet majd utazni bármilyen fővárosi járaton., továbbá a jegyautomaták is alkalmasak lesznek elektronikus úton történő jegy- és bérletvásárlásra.A főpolgármester kiemelte: az FVR többet ad, mint az eredeti elképzelés, hiszen a MÁV és a Volán rendszereivel is kompatibilis lesz, egységes értékesítési megoldás jön majd létre.Tarlós István kitért arra is, hogy a főváros e-jegyrendszere nem tudott időre elkészülni időre, ezért a feladat gazdájától függetlenül a politikai felelősséget ő vállalja. "Az én feladatom ezt kiigazítani, ami most meg is történik" - fogalmazott, megjegyezve, hogy a budapesti egy nagy, központi rendszer része lesz, amelyen belül a fővárosi rész önállóan működik majd.Pintér Sándor azt közölte, hogyés magasabb színvonalú szolgáltatás nyújt majd. A szolgáltatások egyszerűsítése a főváros és a kormány célkitűzései között is szerepel, és ez a távlati elképzelés határozza meg a közösségi közlekedés informatikai fejlesztését, a nagyobb utaskényelem kialakítását - hangsúlyozta. Hozzátette, hogy a kormány szerverrel, tudással, együttműködéssel és a NEJP-pel támogatja ezt a tevékenységet. Az elszámolás központilag, az "elszámolóház-rendszer szabályai" szerint történik, ami azt jelenti, hogy a fővárost illető bevétel gyakorlatilag azonnal megjelenik a főváros számláján.A belügyminiszter kiemelte: a fejlesztéssel kettős célt értek el, hiszen olcsóbban valósul meg magasabb színvonal, magyar kivitelezőkkel.Úgy fogalmazott: "a RIGO-ból (az eredeti projekt elnevezése) főnix lesz", feltámad és szolgálni a fogja a fővárosi utazókat. Hozzátette, hogy a belügyi tárca vezetőjeként a főpolgármesterrel közösen valósítja meg a programot.A fővárosi önkormányzat és a Belügyminisztérium közötti együttműködési megállapodást március 27-én hagyta jóvá a Fővárosi Közgyűlés azért, hogy olyan fővárosi elektronikus jegy- és bérletértékesítési rendszer jöjjön létre, amely a elővárosokban és az országos szinten működő egyéb értékesítési rendszerekkel átjárható, egységes rendszert alkot.