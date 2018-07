Kamatemeléssel kell bizonyítani a Fednek, hogy független

A Nyíltpiaci Bizottságnak arra van mandátuma, hogy stabilan alacsonyan tartsa az inflációt és a teljes foglalkoztatottság elérésére törekedjen. Az emberek, köztük az elnök mondhatnak bármit, nekünk ezeknek a céloknak az elérésére kell koncentrálnunk

Az amerikai elnök először csütörtökön bírálta nyíltan a Fed politikáját, szerinte hibás döntés folyamatosan emelni a kamatot, hiszen azzal romlik az USA versenyképessége. Pénteken aztán arról is megemlékezett Trump, hogy szerinte a dollár túl erős, Kína és az EU mesterségesen tartják alacsonyan a kamatokat és a devizáik árfolyamát. A fenti nyilatkozatokkal az amerikai elnök nyíltan kritizálta a jegybank politikáját, ami nem volt megszokott az elmúlt években.Trump szavai azért aggasztók, mert- mondta a CNBC kérdésére Giles Keating, a Werthstein Institute szakembere. Szerinte a Fednek tovább kell emelnie a kamatot az elnök szavai ellenére. Ráadásul szerinte Trump mondandója, mely szerint erőteljes növekedés esetén a kamat emelésével kell elkerülni a gazdaság túlfűtöttségét.A Credit Suisse korábbi főközgazdásza szerint ez a "gazdasági egyszeregy", hogy ha a kormányzat fiskális ösztönzést vezet be, akkor a jegybanknak emelnie kell a kamatokat, ha a gazdaság közel van a teljes foglalkoztatottsághoz. Ezt az alapvetést kérdőjelezi most meg Donald Trump.Egyelőre a Fed is elszántnak tűnik: James Bullard, a st. louis-i Fed elnöke pénteken azt nyilatkozta, hogy az elnök szavai nem fogják befolyásolni jövőbeli döntéseiket,, továbbra is a meghatározott célok elérésére koncentrálnak majd.- mondta Bullard a Reuters tudósítása szerint.