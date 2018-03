Káosszal és gazdasági válsággal riogat a Nobel-díjas közgazdász

Az amerikai vállalatok nincsenek felkészülve arra, hogy az Egyesült Államok kiszakítsa Kínát a globális értékláncokból: az intézkedés azonnali válságot eredményezne, hiszen a szóban forgó cégek számára rendkívüli módon megnehezítené a működést.

A Yale egyetem professzora a CNBC-nek nyilatkozott a China Development Forum nevű pekingi gazdasági konferencián, amelynek egyik központi témája a világgazdaságot fenyegető USA-Kína kereskedelmi háború veszélye volt.Shiller egy showman-nek nevezte Donald Trumpot, aki nyilvánvalóan élvezi az elnöki székkel járó celebséget, viselkedése azonban teljesen méltatlan a pozíciójához. A kereskedelmi háború veszélyével kapcsolatban ennél is keményebb kritikát fogalmazott meg Trumppal szemben.- vélekedett a professzor.Szerinte egy ilyen forgatókönyv káoszhoz vezetne, messzeható következményekkel a világgazdaság fejlődésére nézve. A negatív következményekkel természetesen az Egyesült Államoknak is számolnia kell. Bár Schiller úgy véli, hogy a közvetlen kár nem lenne olyan jelentős, hogy rövid időn belül recesszióba taszítsa a világ legnagyobb gazdaságát, a közvetett, pszichológiai hatások (például az üzleti bizalom romlása) viszont hozzájárulnának a növekedés lassulásához, végső soron pedig a gazdaság visszaeséséhez.A Nobel-díjas közgazdász azért is bírálta az amerikai elnököt, mert szerinte extrém álláspontot képviselő döntéshozókkal töltötte fel a kabinetjét. Külön kiemelte Peter Navarrot, Trump kereskedelmi tanácsadóját, akinek világnézetéről sokat elárul két könyvének címe: "Death by China" és "The Coming China Wars."