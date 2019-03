Kemény üzenet az EU-tól: ennyi volt, nincs több tárgyalás a britekkel

A rendezett kilépéshez ugyanis az kell, hogy legyen a brit parlament által elfogadott megállapodás, márpedig az EU ennél jobb ajánlattal már nem akar szolgálni, mint amit tegnapra letett az asztalra. (Más kérdés, hogy a januárban leszavazott Brexit-megállapodás után az EU szintén napokig azt hajtogatta, hogy nem akar már tárgyalni a britekkel, de aztán mégis tárgyalt, igaz tényleg nem nyitották újra a kilépési megállapodást, csak további papírokat, jogi érvényű anyagokat illesztettek hozzá, de a jelek szerint ez sem segített meggyőzni a brit parlament vonakodó/a vámunióban ragadástól tartó többségét).Az EU felsővezetői, Donald Tusk tanácsi és Jean-Claude Juncker bizottság elnök egyébként a március 29-én esedékes Brexit elhalasztásának kérvényezése kapcsán azt is rögzítették: azt kellő módon alá kell támasztania a brit kormánynak érvekkel és azt is meg kell határoznia, hogy milyen intervallumú halasztást kérne. Az EU vezetői azt is hangsúlyozták:Utóbbi arra utal, hogy ezek szerint az EU vezetői (hivatalosan) nem is gondolkodnak abban, hogy esetleg ezen az időszakon is túlnyúlhatna a Brexit potenciális időpontja. Márpedig korábbi jelzések arról szóltak, hogy akár év végéig is engednék elnyúlni a folyamatot, ha addig esetleg egy előrehozott választásra, vagy egy második népszavazásra akarnának sort keríteni a brit oldalon.