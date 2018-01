Kemény üzenetet kapott Trump: Amerika saját magát lövi lábon

Most, hogy bebizonyítottuk, túl vagyunk az övezetet sújtó válságon, egyre több ország fordul hozzánk útmutatásért és partnerségért.

Amerikai vezetést akarunk a globális színpadon, nem szeretnénk, hogy az Egyesült Államok elszigetelődjön.

Malmstrom három éve felelős az EU kereskedelmi kapcsolatainak bővítéséért, ezalatt tavaly sikerült tető alá hozni az EU-Kanada szabadkereskedelmi egyezményt, illetve egy elvi megállapodást kötni az EU-Japán szabadkereskedelmi egyezményről. Ezen felül, ha minden jól megy, idén Mexikóval és a latin-amerikai országokat tömörítő kereskedelmi szervezettel, a Mercosur-ral is sikerül megállapodni. Mindez gyökeresen ellentmond annak, amit az Amerikai Egyesült Államok Donald Trump vezetése alatt eddig tett, a tavaly beiktatott elnök ugyanis szinte azonnal kivonta országát a Csendes-óceáni Partnerség nevű kereskedelmi megállapodásból (TTP), szembe helyezkedett az Európai Unióval tervezett transzatlanti szabadkereskedelmi egyezménnyel (TTIP), illetve az Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Megállapodás (NAFTA) felmondását is kilátásba helyezte.Malmstrom szerint az USA visszavonulása nagy szerepet játszott abban, hogy az EU nemzetközi kereskedelmi szerepe erősödött: a világ országai kétségbeesetten kutatnak új kereskedelmi partnerek után, az EU hatalmas belső piaca és nyitottsága pedig rendkívül vonzó lehetőséget kínál.- fogalmazott.A biztos szerint nagyon rosszkor vonul vissza az USA a nemzetközi porondról, hiszen ezzel óriási lehetőséget szalaszt el, gyakorlatilag lábon lövi magát. Főleg, hogy Kína is egyre nyitottabbá válik a világ felé. Különösen aggasztónak tartja Trump hozzáállását a Kereskedelmi Világszervezethez (WTO), úgy véli ugyanis, hogy az amerikai elnök szándékosan próbálja ellehetleníteni a szervezet munkáját többek között azzal, hogy az amerikai kormány blokkolta bírók kinevezését a kereskedelmi konfliktusok rendezéséről döntő testületbe.A politikus nem tudja, hogy Donald Trump mit fog mondani a jövő héten kezdődő davosi csúcson, de azt leszögezte, hogy a- fejezte ki reményét a biztos, hogy Trump esetleg visszafogottabb hangnemet üt majd meg a külkereskedelem kapcsán.Malmstrom egyébként dicsérte Kínát, amiért gazdasága egyre nyitottabbá válik, sőt, Hszi Csinping kínai elnököt tavalyi davosi beszéde miatt (amelyben kiállt a globalizáció és a szabad kereskedelem mellett) egyenesen "briliánsnak" nevezte. Azt ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a világ második legnagyobb gazdaságában még mindig nehéz külföldi cégként érvényesülni, ezért még bőven akad tennivaló az egyenlő feltételek biztosítása tekintetében.