Két évtizede nem volt ilyen: leszavazták a spanyol kormány költségvetési javaslatát

A nyolc és fél hónapja hatalmon lévő, kisebbségben kormányzó Spanyol Szocialista Párt (PSOE) több vezető politikusa is korábban attól tette függővé ezt a döntést, hogy a 2019-es költségvetési javaslatot elfogadja-e a parlament. María Jesús Montero spanyol pénzügyminiszter az előterjesztés kedden kezdődött vitájában is szólt arról, hogy egy esetleges elutasítás az egyébként 2020 nyaráig tartó kormányzati ciklus "lerövidülését" jelentheti. A javaslat vitájának középpontjában az ellenzék részéről sokkal inkább az előrehozott választások követelése és a kormány Katalónia-politikájának bírálata állt, mint a tervezet gazdasági vonatkozásainak kivesézése."Ennek vége. A spanyol nemzet azt mondta, elég. A kormány zombik csoportja, akik halottak, és nem tudnak róla" - mondta Pablo Casado, a konzervatív Néppárt (PP) elnöke. Érvelése szerint a kormány lepaktált a katalán nacionalista pártokkal. Albert Rivera, az Állampolgárok (Ciudadanos) liberális középpárt vezetője a szocialista kormány végrendeletének nevezte a beterjesztett költségvetést.A tervezetet a spanyol parlament katalán függetlenségi pártjai - az Európai Katalán Demokrata Párt (PDeCAT), a Katalán Köztársasági Baloldal (ERC) - sem támogatták. Szavazatukat kezdettől fogva ahhoz kötötték, hogy a kormány egyezzen bele katalán önrendelkezési népszavazás megrendezésébe, amelyet Madrid is elismer. A parlamenti vitában felrótták a kormánynak, hogy "megfélemlítette" a jobboldali ellenzék tiltakozása, és emiatt szakadtak meg a tárgyalásaik. María Jesús Montero ezzel kapcsolatban hangsúlyozta: "a kormány nem akarta elfogadni az elfogadhatatlant a költségvetési támogatásért cserébe", megismételve, hogy nem támogatják a katalán referendumot. A pénzügyminiszter kritikával illette a frakciók "felelőtlen hozzáállását", melyeknek szerinte nincs mentségük arra, hogy "nem a közjót" tartják szem előtt.A szavazást követően a parlament folyosóján újságírói kérdésre válaszolva beszélt arról is, hogy az előrehozott választások helyett elméletileg nem zárható ki a tavalyi költségvetés meghosszabbítása erre az évre. Ennek mérlegelésekor politikai szempont lehet az is, hogy a 2018-as büdzsét még az előző, konzervatív néppárti kormány készítette. A spanyol miniszterelnök várhatóan a kormány pénteki ülését követően jelenti be, hogy miként döntött: kiír-e előrehozott választásokat vagy sem - közölte több spanyol sajtóorgánum kormányzati forrásokra hivatkozva.Az előrehozott választások megrendezésére több, hivatalosan nem megerősített dátum is megjelent a sajtóban; legelőször május 26-át, az európai parlamenti és spanyol önkormányzati választások időpontját valószínűsítették, de szóba került április 16. és április 28. is. Spanyolországban eddig egyetlen alkalommal fordult elő, hogy a parlament leszavazta a kormány költségvetési javaslatát. Emiatt rendeztek 1996 márciusában előrehozott választásokat, és a Néppárt 14 év után leváltotta a Felipe González vezette szocialista kormányt.