Két "lövést is lead" holnap Brüsszel a magyar kormány felé

A lap információi szerint a Stop Soros törvénycsomag több uniós előírásba is ütközik, ezért kér felszólító levélben választ az aggodalmaira a Bizottság a magyar kormánytól. A testület egyébként már a jogszabály elfogadását követő napokban azt jelezte, hogy aggódik a törvény- és alkotmánymódosítás tartalma miatt, mert az az európai értékeket és elveket is sérti.A "Stop Sorost" azóta már értékelte az Európa Tanács neves alkotmányjogászokból álló testülete, a Velencei Bizottság is, és több okból is a hatályon kívül helyezését javasolta. A grémium véleménye szerint aránytalan büntetéseket ró ki személyekre és nem-kormányzati szervezetekre, továbbá több ponton sérti az Emberi Jogok Európai Egyezményét. A magyar szabályozás azonban túlmegy ezeken a kereteken, és a testület szerint igazságtalanul büntet olyan tevékenységeket, amelyek közvetlenül nem tehetők felelőssé az illegális migrációért. A tájékoztató kampányok bűncselekménnyé minősítése például a szólásszabadság jogtalan korlátozásának minősül - állította a Velencei Bizottság.A lap azt is tudni véli, hogy a fenti eljárás elindításával párhuzamosan az Európai Bizottság csütörtökön bírósági szakaszba lépteti a magyarországi menekültügyi szabályozás miatt még 2015-ben indított kötelezettségszegési eljárást is. A brüsszeli testület a menekültügyi eljárásokat, a visszatérésre vonatkozó szabályokat és a befogadási feltételeket ítéli az uniós joggal összeegyeztethetelennek. Mivel az aggodalmaira mostanáig nem kapott kielégítő választ Budapestről, az eljárás következő szakaszának megfelelően a magyar kormányt az EU Bírósága elé citálja.