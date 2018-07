Két veszély is leselkedik az USA gazdaságára

A gazdasági növekedés folytatódott az Egyesült Államokban a makrogazdasági helyzetértékelés szerint, azonban a növekvő munkaerőhiány nem meglepő annak tükrében, hogy a munkanélküliségi ráta 4% körül ingadozik, ami teljes foglalkoztatást jelent. A kamionsofőröktől kezdve a feldolgozóipari dolgozókon keresztül az informatikusokig terjed a munkaerőhiány.A gazdasági növekedést az korlátozhatja, hogy a vállalatok már utasítottak vissza megrendeléseket is, mert nem találtak elegendő dolgozót ahhoz, hogy kielégítsék a keresletet. Ezért vannak olyan régiók, ahol már érdemben növekednek a fizetések, és az egyik vállalat olyan nagy béremelést adott a dolgozóknak, mint még soha a történelemben.A keresetek gyors emelkedése azért is fontos a Fed számára, mert a bérek emelkedésének inflációs hatása lehet, vagyis nagyon közelről kell figyelnie a folyamatokat.A nyersanyagárak emelkedésére is egyre több vállalat panaszkodik, és a helyzetet csak súlyosbítják a közelmúltban életbe léptetett importvámok. A bekövetkezett ellátási zavarokat és a magasabb árakat a cégek az importvámok kivetésének tulajdonítják a Bézs Könyv szerint.A jó hír azonban az, hogy a fogyasztói árak - amire a Fednek figyelnie kell - nem növekednek túlságosan gyorsan: a költségek áthárítása a fogyasztókra továbbra is nehézségekbe ütközik sok vállalat szerint, és ameddig így lesz, addig az amerikai jegybanknak nem kell nagyon aggódnia.