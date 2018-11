Kétpárti együttműködést szorgalmaz Donald Trump

A republikánus párti Trump igyekezett kisebbíteni pártja képviselőházi veszteségeit, hangsúlyozva, hogy évtizedek óta a legnehezebb helyzetben volt a Republikánus Párt, hiszen nagyon sokan most vonultak vissza a politikától.A 2018-as félidős választások "történelmi kihívást " jelentettek - szögezte le. Elismeréssel szólt a képviselőház várható elnökéről, Nancy Pelosi demokrata párti politikusról, dicsérve a kaliforniai politikus eddigi munkásságát. A sajtóértekezleten később is - újságírói kérdésekre válaszolva - dicsérte Pelosi tehetségét.Az elnök hangsúlyozta: egyetért Nancy Pelosival, aki kedd este együttműködést és egységet sürgetett. Az elnök úgy fogalmazott: "csodálatos lehetőségek" nyílnak majd a kétpárti együttműködésre. Példaként az egészségbiztosítási törvényt, vagy a gyógyszerárak korlátozásáról szóló megállapodást említette. Fontosnak mondta a kétpárti megállapodást az infrastrukturális beruházásokról is.