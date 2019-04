Kezd elfogyni a magyar többlet, 2011 óta nem láttunk ilyen számokat

A folyó fizetési mérleg többlete tavaly mérséklődött, de továbbra is kevesebbet költünk fogyasztásra és beruházásra, mint a jövedelmünk - mondta el Koroknai Péter, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) főosztályvezetője a fizetési mérlegről szóló jelentés bemutatóján. A külkereskedelmi többlet tavaly csökkent, míg a transzferegyenleg az EU-források beáramlása miatt emelkedett - foglalta össze a folyamatokat.A folyó fizetési mérleg többlete a 2016-ban mért, historikus csúcsnak számító 6%-ról a GDP 0,5%-ára csökkent 2018-ra, vagyis csaknem teljesen elolvadt. Ilyen alacsony mérlegtöbbletre 2011 óta nem volt példa.

Koroknai szerint a külkereskedelmi egyenleget kettős hatás alakítja. A belső konjunktúrával szoros összefüggést mutató áruegyenleg csökkent, míg a szolgáltatások egyenlege magasa többletet mutat. Ez azért is kedvező, mert a szolgáltatások importtartalma kisebb, mint az áruexporté, miközben a szolgáltatásexport válságállóbb - tette hozzá.

A beruházások importigénye és a tartós fogyasztási cikkekhez kapcsolódó növekvő import csökkentette az áruegyenleget, de egyedi tényezők is szerepet játszottak ebben. Ilyen pl. a Paksi Atomerőmű műszaki problémái miatti magasabb energiaimport, az új autók elhúzódó engedélyezése, a magasabb olajár, valamint a készletek emelkedése.A beruházások növekedése az, ami elsősorban hozzájárult az áruegyenleg csökkenéséhez - mondta Koroknai, aki arra is rámutatott, hogy az export továbbra is gyorsan növekszik.Előretekintve a most zajló beruházások termelővé válása csökkenti az importigényt és erősíti az exportot - mutatott rá.Koroknai Péter a Portfolio kérdésére válaszolva elmondta, hogy néhány átmeneti tényező - amelyek tavaly rontották a fizetési mérleget - megszűnik. A belső kereslet azonban továbbra is erős marad, ami enyhén csökkenteni fogja az idei évben a folyó fizetési mérleget, de többletes marad az egyenleg - fejtette ki. A következő években a jelenleg zajló beruházások termőre fordulása növelheti a külkereskedelmi többletet, és a folyó fizetési mérleg egyenlege újra emelkedhet.A külső adósság szempontjából fontos nettó finanszírozási képesség stabilan 2-2,5% között alakulhat a következő években, ez a többlet ellensúlyozza a folyó fizetési mérleg csökkenését - mondta Koroknai.