Ki akartak lépni, ma mégis elsőként tartják az EP-választást a britek

Legyen szó bármifajta uniós rendeletről, irányelvről, módosításról, annak elfogadása lényegében már csak úgy lehetséges, ha arra a tanács és a parlament is rábólint.

Az első részvételi adatokat vasárnap 21 órakor, az exit pollokat egy órával később, az első részeredményeket pedig a tervek szerint 23 órától teszik majd közzé.

Menetrend és mandátumok

Elsőként az Egyesült Királyságban és Hollandiában szavazhatnak az emberek, majd pénteken Írországban és Csehországban nyílnak meg az urnák. A cseheknél szombaton ér véget a választás, amikor Lettországban, Máltán és Szlovákiában is szavazhatnak a választópolgárok. A többi 21 tagországban, így Magyarországon is, viszont egyszerre, vasárnap tartják majd az európai parlamenti választást.A képviselők száma az újabb ciklus elején az Egyesült Királyság európai uniós kilépésének halasztása miatt ismét 751 lesz a Brexit esetére tervezett 705 helyett.A 2009-ben hatályba lépett Lisszaboni Szerződés növelte az Európai Parlament hatalmát, s így immáron másodjára, igaz, a tagállami vezetők jelölése alapján, amelynek során azonban figyelembe kell venni a választási eredményt.TovábbáA korábban együttdöntésnek, míg most rendes jogalkotási eljárásnak nevezett procedúra immár a közösségi jog legtöbb területére kiterjed.Míg a kilenctagú közösségben 1979-ben a jogosultaknak még 61,9 százaléka ment el szavazni, a részvétel az évtizedek során folyamatosan csökkent. Legutóbb, 2014-ben, a 28 tagúra bővült Európai Unióban a választók nagyjából 42,5 százaléka járult az urnákhoz.A jelenleg 28 tagállamból álló Európai Unió állampolgárai 1979 óta választanak közvetlenül, öt évre EP-képviselőket. Az EP jövőbeni összetétele azonban a választások után is változhat az Egyesült Királyság kilépése miatt, ami a képviselők számát 751-ről 705-re csökkentené.A választásokat az unió tagállamaiban az alábbi időpontokban tartják, és országonként az alábbi számú képviselőt választják meg:Hollandia - 26 mandátumNagy-Britannia - 73 mandátumÍrország - 11 mandátumCsehország - 21 mandátumLettország - 8 mandátumMálta - 6 mandátumSzlovákia - 13 mandátumAusztria - 18 mandátumBelgium - 21 mandátumBulgária - 17 mandátumCiprus - 6 mandátumDánia - 13 mandátumÉsztország - 6 mandátumFinnország - 13 mandátumFranciaország - 74 mandátumGörögország - 21 mandátumHorvátország - 11 mandátumLengyelország - 51 mandátumLitvánia - 11 mandátumLuxemburg - 6 mandátumMagyarország - 21 mandátumNémetország - 96 mandátumOlaszország - 73 mandátumPortugália - 21 mandátumRománia - 32 mandátumSpanyolország - 54 mandátumSvédország - 20 mandátumSzlovénia - 8 mandátumAz Egyesült Királyság kilépésével az EP tagjainak száma 46-tal csökkenne, 27 képviselői mandátum pedig 14 másik tagállam között oszlana meg. Franciaország és Spanyolország 5-5, Olaszország és Hollandia 3-3, Írország 2, Lengyelország, Románia, Svédország, Ausztria, Dánia, Finnország, Szlovákia, Horvátország és Észtország 1-1 képviselővel küldhetne többet az EP-be.