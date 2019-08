Kiábrándító hírek jöttek Kínából

Az elmúlt 17 évben nem érkeztek olyan gyenge ipari adatok Kínából, mint idén júliusban. A statisztikai hivatal szerint 4,8%-kal nőtt az ipari termelés, ami nem csak alulmúlta a várakozásokat, de a leginkább pesszimista előrejelzésnél is rosszabb. Utoljára 2002 februárjában teljesített kedvezőtlenebbül a kínai ipar, amelynek a fő oka az, hogy az Egyesült Államokkal folytatott kereskedelmi háború egyre jobban megviseli a gazdaságot. Szakértők arra számítottak, hogy a júniusi 6,3%-ról 5,8%-ra lassul az ipari növekedés.A korábbi adatokból látszott, hogy a hitelezés növekedése lassul, a gyáripari megrendelések visszaesnek, vagyis egyre több jel mutat a gazdaság teljesítményének romlására. Elemzők arra hívják fel a figyelmet, hogy a döntéshozóknak hamarosan újabb növekedésösztönző lépéseket kell tenniük, ha el akarják kerülni, hogy a gazdasági növekedés tovább lassuljon. A beruházások az idei első hét hónapban 5,7%-kal bővültek a friss adatok alapján, miközben a kiskereskedelmi eladások 7,6%-kal voltak magasabbak, mint egy évvel korábban. Az elmúlt hónapokban gyorsabb növekedést láttunk ennél, így itt is érzékelhető némi lassulás.A szakértők emlékeztetnek, hogy a kínai gazdaság az idei második negyedévben már csak 6,2%-kal nőtt, ilyen gyenge teljesítményre 30 éve nem volt példa. A Nomura elemzői arra számítanak, hogy a GDP-növekedés 6%-ra lassul a harmadik és a negyedik negyedévben, így hamarosan lépéseket tesz a pekingi vezetés, amely infrastrukturális beruházásokat is jelenthet. Azonban emlékezetes, hogy a kereskedelmi háborúban Kína a múlt héten bevetette a jüan leértékelését is, így mostanra nem számít tabunak, hogy a valuta gyengítésével szerezzenek maguknak versenyképességi előnyt. Kína azt követően nyúlt ehhez a fegyverhez, hogy Donald Trump újabb vámok kivetését tervezi, így a kereskedelmi háború akár valutaháborúvá is válhat, vagyis könnyen lehet, hogy a kínai stimulus nem csak fiskális, hanem monetáris lépéseket is magában foglal majd, amely a hitelezés élénkítése mellett a valuta leértékelését is célozza.