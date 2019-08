Kiállnak Trump kereskedelmi háborúja mellett az amerikai szenátorok

Steve Mnuchin amerikai pénzügyminiszter a Fox televíziónak a franciaországi Biarritzból nyilatkozva leszögezte: Donald Trump "nagyon is eltökélt, és jó megállapodást akar" a kereskedelmi vitában. "Az elnök korrekt és kölcsönösen előnyös kereskedelmi megállapodásra törekszik" - fűzte hozzá.Arra a kérdésre, hogy vajon az elnök valóra váltja-e a szeptember elsejétől bevezetendő vámemelést a kínai árukra, Mnuchin igennel válaszolt. "Ha a kínaiak ismét válaszlépéseket tesznek, feltételezem, az elnök minden lehetőséget fontolóra vesz majd" - fogalmazott.A műsorvezető kitért Trump azon döntésére is, hogy az amerikai vállalatoknak alternatívát kell keresniük a kínai piaccal szemben. Emlékeztetett Trump korábbi kijelentésére, amely szerint erre egy 1977-es törvény felhatalmazást ad a mindenkori amerikai elnöknek. A Fox újságírója azonban ezzel kapcsolatban kifejtette, hogy a törvény nem a már érvényben lévő, hanem csak a tervezett beruházásokra igaz, és csak az úgynevezett "haramia nemzetek" és drogbárók ellen alkalmazható, továbbá előtte formális rendkívüli állapot kihirdetését követeli meg. Mnuchin habozott az újságíró felvetésére adandó válasszal, csupán annyit felelt, hogy az elnöknek "többféle lehetősége van, de elsődleges a tisztességes kereskedelmi megállapodás megkötése".Larry Kudlow, a Fehér Ház gazdasági tanácsadója visszautasította a kínai árukra kivetett vámok nemzetközi bírálatát. A CNN hírtelevízióban azt állította, hogy tévesek azok a figyelmeztetések, miszerint a vámháború globális recesszióhoz vezethet. Kudlow azt hangoztatta, hogy a biarritzi csúcstalálkozó "nagyon jól alakult, a vártnál is jobban".Védelmébe vette Donald Trump döntéseit Lindsey Graham dél-karolinai szenátor is. A republikánus politikus - aki Trump egyik szoros szövetségese - a CBS televízió vasárnapi heti politikai vitaműsorában azt mondta: "Amerikának el kell fogadnia a Kínával történő szembeszállással járó fájdalmakat". A szenátor szerint demokrata párti és minden republikánus politikus korábban már többször kimondta, hogy Kína "csal". "Demokrata kollégáimnak üzenem, hogy az elnök csak azt teszi, amit ők már évek óta mondogatnak" - tette hozzá.Donald Trump pénteken emelte a tétet a vámháborúban. Bejelentette, hogy október 1-től az eddigi 250 milliárd dollár értékű, Kínából érkező termékek vámterhét 25%-ról 30%-ra növeli. Ezen felül további 300 milliárd dollár értékű Kínából érkező termék vámját megemeli. Ez volt az a termékkör, amit még korlátozások nélkül exportálhatott Kína az amerikai piacokra, de szeptember 1-től egy korábbi bejelentés alapján már 10%-os vámmal sújtották volna. A pénteki döntés értelmében a teher magasabb, 15%-os lesz.