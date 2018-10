Kicsavarja az útdíj szabályozását a magyar kormány kezéből is az EU

Hozzátette, a tervezet figyelmen kívül hagyja az unió egyes tagállamai között fennálló gazdasági különbségeket. A szabályozás értelmében a régebbi, kevésbé környezetbarát személyautók tulajdonosainak többet kellene fizetniük az úthasználatért - emelte ki.

Az Európai Parlament tájékoztatása szerint az EP plenáris ülésén 398 szavazattal, 179 ellenszavazat és 32 tartózkodás mellett elfogadott szabálytervezet szerint 2021-től a nehézgépjárművekre és a nagyobb teherautókra útdíjat kiszabó tagállamoknak az útdíjak mellett a közlekedésből származó lég- és zajszennyezés miatt is díjat kell szedniük. 2026-tól ezt a díjat az összes járműkategóriára be kell vezetni.Emellett 2020-tól nem lehet mentességet adni a nehézgépjárművekre és az áruszállításra használt nagyobb teherautókra. A mostani szabályok szerint ugyanis a tagállamok a 12 tonna alatti nehézgépjárműveket és buszokat kivonhatják a szabályozás alól.Az új szabályok ugyanakkor megengedik, hogy a tagállam kedvezményes tarifát szabjon ki például nem sűrűn lakott területeken vagy külvárosokban használt könnyűgépjárművekre.A szabályok a már most kivetett díjakra és a tervezett díjakra egyaránt vonatkoznak, de csak a transzeurópai közúti közlekedési hálózaton érvényesek.A tájékoztatás szerint a szabályozás célja, hogy hozzájáruljon az uniós közlekedési ágazatra vonatkozó károsanyag-kibocsátáscsökkentési célok eléréséhez, és hogy tisztességesebb legyen a kiszabott útdíj összege.A döntés szerint a környezetbarát járművek szélesebb körű elterjedésének ösztönzése céljából a tagállamoknak a széndioxid-kibocsátás alapján is eltérő útdíjszabást kell alkalmazniuk.Annak érdekében, hogy a csak alkalmanként autóba ülők és a más tagállamból érkezők tisztességes eljárásban részesüljenek, a szabályok felső határt szabnak a személyautókra vonatkozó rövidtávú matricák árának. Egy hetes és egy napos matricákat is árusítani kellene - javasolták a képviselők.A szabályok végső formájáról a tagállami szakminisztereket tömörítő tanáccsal folytat majd tárgyalást az uniós parlament, amint a tanács megállapodik saját álláspontjában.Deli Andor fideszes EP-képviselő az MTI-hez eljuttatott közleményében kijelentette, az Európai Parlament elvenné az útdíjszabályozás lehetőségét a tagállamoktól.Arra emlékeztetett, hogy az Európai Bizottság az útdíjakról szóló irányelv felülvizsgálata során azt javaslolta, hogy a személyautókra vonatkozó időalapú matricákat 2027-től meg kell szüntetni. Az EP közlekedési szakbizottsága ezt támogatta, sőt a kivezetést két évvel előrébb hozta volna.A képviselő arra hívta fel a figyelmet, hogy úgy a bizottsági, mint a parlamenti jelentéstevő sem vette azt figyelembe, hogyTájékoztatása szerint a szavazás során nem sikerült többséget szerezni a személyautók kivételezése mellett, ezért a magyar néppárti delegáció a javaslat ellen szavazott. "Ismét bebizonyosodott, hogy a nyugati képviselőket nem érdeklik az EU-ban fennálló különbségek, és a saját véleményüket akarják ráerőltetni az összes tagállamra" - értékelte a szavazás eredményét a fideszes politikus.