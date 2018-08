Kicsúszhatnak a határidőből a Brexit-tárgyalások

Barnier délután a brit Brexit-ügyi miniszterrel, Dominic Raabbal egyeztetett, majd közös sajtótájékoztatójukon arról számolt be, hogy "végső szakaszukba" értek a tárgyalások, és elmondta azt is, hogy rendszeres megbeszéléseket fog folytatni brit partnerével, legközelebb jövő héten.Korábban gyakorta arról volt szó, hogy az október közepi EU-csúcsig megállapodásra kell jutniuk a feleknek, de Barnier most arról beszélt, hogy ez nem a legvégső határidő, az egyezmény tető alá hozása "november eleje környékén, de annál nem sokkal később" még lehetséges. Hozzátette, idő kell ahhoz is, hogy az Európai Unió és az Egyesült Királyság ratifikálja a szerződést a brit kilépés 2019. március 29-i időpontjáig. A Reuters brüsszeli diplomatákra hivatkozva arról írt, hogy az EU-nak novemberben valószínűleg rendkívüli csúcsot kell tartania az informális októberi határidő elmulasztását követően.Augusztus elején Liam Fox brit külkereskedelmi miniszter is azt mondta, egyre nő annak az esélye, hogy nem születik megállapodás a Brexit feltételrendszeréről az ország európai uniós tagságának 2019 márciusában várható megszűnése előtt. Fox ezért elsősorban az Európai Bizottságot, illetve annak kompromisszumképtelenségét okolta.Az uniós főtárgyaló hangsúlyozta: továbbra is komoly nézetkülönbségek vannak a két oldal között bizonyos ügyekben, mindenekelőtt az ír-északír határellenőrzés és a jövőbeli gazdasági kapcsolatok kérdését illetően. Ezt Raab is megerősítette, jelentősnek nevezve a megoldásra váró ügyeket, ugyanakkor kiemelve, hogy lehetséges az egyezmény, amennyiben mindkét fél "ambiciózusan és pragmatikusan" áll a folyamathoz.Barnier rámutatott, hogy a brit kormány javaslatait tartalmazó fehér könyv bizonyos elemei ellentmondanak az EU által meghatározott tárgyalási irányelveknek. Emellett megismételte: a jövőbeli EU-brit partnerségnek tiszteletben kell tartani a belső piac és az Európa-projekt alapelveit.Szerdán alacsonyabb szinten folytatódnak a Brexit-tárgyalások Brüsszelben.