Kiderült: csak jövőre jön a kormány őszre ígért nagy csomagja

A Nemzeti Versenyképességi Tanács a jövő év elejére alkotja meg az egységes versenyképességi stratégiát

Azt szeretnénk elérni a versenyképességi intézkedésekkel, hogy a 4% körüli növekedés tartósan elérhető legyen, hogy felzárkózzunk a legfejlettebb európai országokhoz.

- jelentette be el Rákossy Balázs, a Pénzügyminisztérium Európai Uniós források felhasználásáért felelős államtitkára a Vállalatirányítás felsőfokon 2018 című konferencián.Korábban azt ígérte a kabinet, hogy nyár végére kész lesz a versenyképességi csomag, majd olyan hírek láttak napvilágot, hogy az MNB "kiegészítésére" várnak. A Portfolio információi szerint azonban csak arról van szó, hogy még nem készült el a versenyképességet javító átfogó csomag."A Nemzeti Versenyképességi Tanács a jegybank 180 lépése mellett az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) stratégiájával foglalkozik behatóan. Mindegyik másképp közelíti meg a versenyképességet" - fogalmazott Rákossy a mai konferencián.A jegybank egy "top down" megközelítéssel nézi a versenyképességi tényezőket, míg az MKIK épp ellenkezőleg, a magyar kkv-k igényeiből kiindulva ("bottom up") közelíti meg a kérdést. "A kormányzat egy szélesebb spektrumban, a közvetlen versenyképességi feltételeken kívül a társadalmi igényeket is figyelembe veszi" - emelte ki.A versenyképességi fordulat kell ahhoz, hogy a GDP-növekedésünket folyamatosan magas szinten tarthassuk, mert a 4% körüli növekedés fenntartásával javulhat tartósan az életszínvonal Magyarországon.Az EU-bővülési üteme az elmúlt években alulmúlta a magyar növekedést, és a következő években is 2% körüli növekedés lesz átlagosan az uniós tagállamokban. Ha stabilan hozzuk a 4%-ot, akkor nem irreális a felzárkózás - mondta Rákossy, aki emlékeztetett, hogy a harmadik negyedévben most 5%-kal nőtt a GDP . Kiemelte, hogy a Versenyképességi Tanács a "versenyképességi stratégiák összehangolásának létrehozásán dolgozik".