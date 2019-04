Kiderült, ki építi meg a gigantikus vasúti beruházást Budapest és Belgrád között

Érdekel, hogyan forgatják fel a logisztikai piacot az új technológiák és fejlesztések? Akkor gyere el május 21-én a Portfolio Smart Logistics konferenciájára! Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A legnagyobb régiós fejlesztés Magyarország a Budapest-Belgrád vasútvonallal "kerül rá" a



Tavaly év végén derült ki, hogy az építkezés becsült költsége mintegy 10%-kal megemelkedett, ezért a kormány új eljárást rendelt el a Budapest-Belgrád vasútvonal magyar szakaszának fejlesztésére. Budapest és Belgrád között 8 óráról 3 és fél órára csökkenne a menetidő, azonban olyan hírek láttak napvilágot, hogy a projekt megtérülési ideje 2400 év, vagyis nem tűnik túl előnyösnek a beruházás. A megvalósítási tanulmány azonban titkos, úgyhogy nem lehet igazán sokat tudni a projektről: ez azonban nem meglepő, hiszen Kína mindig törekszik arra, hogy a lehető legkevesebbet lehessen tudni az általa nyújtott hitelről.



Nem véletlen, hogy az elmúlt években több olyan elemzés is rámutatott arra a kockázatra, hogy a kínaiak által felvásárolt görög pireuszi kikötőből a kínai áruk elkerülhetik a Budapest-Belgrád vasútvonalat, és helyette az Adrián keresztül, az olasz kikötők részesülnek majd ebből az áruforgalomból, összhangban a hivatalos állami térképpel. Magyarország a Budapest-Belgrád vasútvonallal "kerül rá" a Selyemút térképére . Ez az a fejlesztés, amivel bekapcsolódhat az Új Selyemúton létrejövő kereskedelembe. A Budapest-Kelebia-vasútvonal 750 milliárdos felújítása már most csúszásban van.Tavaly év végén derült ki, hogy az építkezés becsült költsége mintegy 10%-kal megemelkedett, ezért a kormány új eljárást rendelt el a Budapest-Belgrád vasútvonal magyar szakaszának fejlesztésére. Budapest és Belgrád között 8 óráról 3 és fél órára csökkenne a menetidő, azonban olyan hírek láttak napvilágot, hogy a projekt megtérülési ideje 2400 év, vagyis nem tűnik túl előnyösnek a beruházás. A megvalósítási tanulmány azonban titkos, úgyhogy nem lehet igazán sokat tudni a projektről: ez azonban nem meglepő, hiszen Kína mindig törekszik arra, hogy a lehető legkevesebbet lehessen tudni az általa nyújtott hitelről.Nem véletlen, hogy az elmúlt években több olyan elemzés is rámutatott arra a kockázatra, hogy a kínaiak által felvásárolt görög pireuszi kikötőből a kínai áruk elkerülhetik a Budapest-Belgrád vasútvonalat, és helyette az Adrián keresztül, az olasz kikötők részesülnek majd ebből az áruforgalomból, összhangban a hivatalos állami térképpel.

Érdekel, hogyan forgatják fel a logisztikai piacot az új technológiák és fejlesztések? Akkor gyere el május 21-én a Portfolio Smart Logistics konferenciájára! Részletek itt: ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

A tárcavezető a közmédiának elmondta: május 25-ig megkötik a kivitelezési szerződést, amely akkor lép hatályba, amint a kínai Eximbank és a magyar kormány közötti hitelszerződésről is sikerül minden részletben megegyezni, ami várhatóan nyár közepéig megtörténik. A hatálybalépéstől számított öt éven belül pedig a teljes beruházás lezárulhat. Hozzátette, a tervek szerint az év végén, 2020 elején kezdődhet a kivitelezési munka.Szijjártó Péter kiemelte: a Budapest és Belgrád közötti vasútvonal felújításával Magyarország kínálja majd a kínai áruk leggyorsabb szállítási útvonalát Délkelet- és Nyugat-Európa között.A miniszter arról is beszélt, hogy Magyarországnak nyitott gazdaságú, exportorientált országként alapvető érdeke, hogy a világkereskedelem minél szabadabb legyen. Mivel mára a világkereskedelem talán legerősebb szereplője Kína, a magyar gazdaság teljesítménye szempontjából kiemelt fontossága van a magyar-kínai kereskedelmi kapcsolatoknak - mondta.Ezért is nagy jelentőségű az a megállapodás - folytatta -, amelynek értelmében lehetőség nyílik a csirke- és a pulykahús Kínába exportálására. Emlékeztetett, hogy az elmúlt egy évben komoly gondot okozott a madárinfluenza és a sertéspestis jelentette állategészségügyi probléma, amelynek nyomán a magyar élelmiszeripari export drámaian visszaesett. A mostani megállapodás ezt kiegyensúlyozhatja - jelezte.Fontos megállapodás született továbbá arról, hogy a kínai és a magyar kormány közös munkacsoportot hoz létre a korlátozásoktól mentes kereskedelmi környezet létrehozása érdekében - közölte Szijjártó Péter.Megállapodást írtak alá a két ország közötti digitális fejlesztések területén történő együttműködésről is, a kínai vállalatok ugyanis vezető szerepre tettek szert a mesterséges intelligencia, a digitalizáció és a modern internetes alkalmazások területén - mondta.Szijjártó Péter végül kiemelte, hogy Kína és Európa kereskedelmi kapcsolatai egyre dinamikusabban bővülnek, tavaly 604 milliárd eurónyi kereskedelmi forgalmat bonyolítottak le az EU-s tagállamok Kínával, amely folyamatosan növelni akarja az Európába irányuló kereskedelmi tevékenységét.Az Orbán Viktor miniszterelnök vezette delegáció tagjaként Pekingben tárgyaló külgazdasági és külügyminiszter csütörtökön egyeztetést folytatott mások mellett a kínai kereskedelmi miniszterrel, részt vett a kínai elnökkel és a miniszterelnökkel tartott megbeszélésen, Magyarország pekingi nagykövetségén pedig kitüntetést adott át a hosszú évek óta ott dolgozó tolmácsnak.