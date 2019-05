Kiderült, mi okozta az orosz repülőgép vasárnapi súlyos tragédiáját

a FÁK-országokban a sugárhajtású utasszállítók egymillió repülésére 1,19 súlyos légi incidens esett, ami a legmagasabb mutató a világon. Oroszországban 2010 óta 12 légi katasztrófa történt, amelyek közül csak kettőt okoztak kizárólag műszaki körülmények, a többi esetben az emberi tényezőé volt a főszerep.

A gép "fekete dobozai" hivatalos kiértékelésnek hivatalos eredményét várhatóan csak egy hónap múlva hozzák nyilvánosságra - a fedélzeti parametrikus adatrögzítő berendezés a tűzben súlyosan megrongálódott - de több információ a balesettel kapcsolatban már most kiszivárgott.Az Interfax hírügynökség úgy értesült, hogyA gép parancsnoka ezt követően kényszerleszállási engedélyt kért, ámLeszállás közben például gyorsított és a pálya közepén ért földet, nagy sebességgel.Az RBK gazdasági lap azt írta, hogy a két pilóta, Gyenyisz Jevdokimov és Makszim Kuznyecov vallomásából kiderült:Az ugyancsak gazdasági profilú Kommerszant szerint a nyomozás vezető verziója a katasztrófával kapcsolatban az, hogy a személyzet hibázott.Az orosz sajtóban a személyzet valószínű hibái között sorolták fel, hogy, ahelyett, hogy a levegőben keringve elhasználják a fölösleges üzemanyagot. Szakértők, hogy azok nem tudtak elsőre kézi vezérléssel megfelelően ráfordulni a leszállópályára. A második kísérlet során a kerekek túlságosan keményen fogtak talajt, a gép többször megpattant és az üzemanyag-tartály megsérült és a kerozin a forró hajtóművekre loccsant. Kifogások merültek fel a tűzoltók helyszínre érkezésének gyorsaságával is.A The Bell című, orosz nyelvű, független hírportál szerint, arra hogy repülésbiztonsági szempontból Oroszország az afrikai országokat is alulmúlja: az IATA tavalyi adatai szerintAz Aeroflot SU-1492-es Moszkva-Murmanszk járata vasárnap este kényszerleszállást hajtott végre a seremetyjevói reptéren, ahol a leszállópályán kigyulladt. A balesetben a gépen tartózkodó 78 főnyi utasból és személyzetből 41-en életüket vesztették. Az orosz Nyomozó Bizottság (SZK) vizsgálja, hogy a tragédiát emberi, műszaki vagy időjárási tényező okozta-e.