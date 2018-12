Kihirdették a szmogriadót Budapesten

Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint csütörtökön bizonytalan - várhatóan kis - mértékben ugyan, de javulás várható. Pénteken eleinte még nem lesz áttörő változás, de a légmozgás élénkül - olvasható az MTI-hez eljuttatott közleményben.A fővárosi önkormányzat a további romlás elkerülése érdekében azt kérte, hogy elsősorban a kertvárosi peremkerületekben lehetőség szerint mérsékeljék a szilárd- és olajtüzelésű berendezések használatát, továbbá lehetőség szerint szüneteltessék az egyéni gépjárműhasználatot, részesítsék előnyben a közösségi közlekedést.Kérték továbbá, hogy az egyéni gépjárműhasználatot különösen a legszennyezőbb - a 0-4, és a 7-8 környezetvédelmi osztályba sorolt - gépjárművek, valamint a belső égésű motorral hajtott segédmotoros kerékpárok üzembentartói kerüljék.A közleményben felhívták a figyelmet arra is, hogy a módosult szmogriadó rendelet szerint súlyosabb esetben, ha a riasztási fokozatot is el kellene rendelni, akkor a korábbi forgalomkorlátozási szabályok (a 0-4 környezetvédelmi osztályú gépjárművek forgalmának tilalma) kiegészültek a belső égésű motorral hajtott, rendszámtábla nélküli segédmotoros kerékpárok tilalmával. Továbbá az "élelmiszer-áruszállító gépjárművek célforgalma" csak 6 órától 10 óráig lesz megengedett, tehát a forgalomkorlátozott napokon délelőtt 10 óra után ez a tevékenység már nem lesz végezhető.A szigorítás október 1-jei hatályba lépéstől már a 7-es és 8-as környezetvédelmi osztályú gépjárművek forgalmának tilalmára is fel kell készülni - írták.