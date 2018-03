Kilenc év kellett - Most élnek úgy a magyarok, ahogy a válság előtt

Tavaly 4%-kal nőtt a magyar gazdaság, ez csaknem duplája a 2016-os adatnak, és ami különösen fontos: a növekedés szerkezete kiegyensúlyozott volt. A GDP-növekedéshez az ipari, az építőipar és a szolgáltatások bővülése egyaránt hozzájárult. A növekedésben fontos szerepe volt a 2014-2020-as uniós költségvetési ciklus forrásainak, ami húzta a beruházásokat. A reálbérek gyors emelkedése és a lakosság óvatossági megfontolásainak oldódása szintén támogatta a bővülést.

Hosszabb időtávot tekintve azonban vegyes a kép. A világgazdasági válság nyomai, vagyis a 2009-es jelentős gazdasági visszaesés eltérő mértékben érintették a szektorokat. Legkönnyebben az exportőrök vészelték át a válságot, ami a külső kereslet magára találásának és a magyar gazdaság nyitottságának köszönhető, így a kivitel már 2011-ben meghaladta a 2008-as szintet. Az import viszonylag jó teljesítménye akár meglepő is lehetne, hiszen a fogyasztás és a beruházások sem indokolták a behozatal erős növekedését, ugyanakkor tudjuk, hogy a hazai export importtartalma igen magas (vagyis alacsony a hazai hozzáadott érték), így pedig már nem is olyan meglepő a behozatal relatív gyors növekedése.Ami a fogyasztást illeti, az csak 2016-ban érte el a válság előtti szintet, majd tavaly meg is haladta azt. A folyamat tehát igen lassú volt, amiben kulcsszerepet játszott a lakosság hosszan elhúzódó hitelleépítési folyamata. A devizahitelek törlesztőrészleteinek 2008-at követő hirtelen és erőteljes emelkedése miatt a lakosság egy része kénytelen volt visszafogni a fogyasztását, valamint a válságban eltűnt munkahelyeknek is hasonló hatásuk volt. A hitelleépítés folyamata és az elsődleges munkaerőpiac lassú magára találása - hiszen csak három évvel a válság után élénkült igazán a munkaerőpiac - késleltette a fogyasztás növekedésének beindulását, miközben az óvatossági megfontolások még akkor is csak lassan oldódtak, amikor a lakosság reáljövedelme már érdemben nőtt.

A fogyasztás az elmúlt két-három évben azonban már érdemben nőtt - így tavaly már 4%-kal meghaladta a válság előtti szintet -, ami a korábbi éveknél jóval gyorsabb béremelésekkel, a létrejövő új munkahelyekkel, valamint pl. a kormányzat lakáspiacot fellendítő lépéseivel függ össze. Utóbbi a (lakossági) beruházásokat is támogatja, de érdemes megjegyezni, hogy a beruházások is csak tavaly haladták meg először a válság előtti szintet.A beruházások alakaulása elsősorban az EU-források alakulásával függ össze, ugyanis 2014-2015-ben már megérintették a 2008-as szintet (miután ekkor felgyorsult a 2007-2013-as uniós ciklus forrásainak felhasználása), itt azonban a 2016-os EU-s forráshiány miatt újra visszaesést láthattunk. A beruházások alakulásában a külföldi működőtőle beáramlásának hiánya is tetten érhető, miközben a gazdaság hosszú távú növekedési képességének javítása szempontjából elengedhetetlen lenne egy tartósan magas beruházási dinamika elérése - függetlenül az uniós források beáramlásának ciklikusságától.Ahogy felhasználási oldalról a beruházásokat, úgy termelési oldalról az építőipart rángatja az EU-források beáramlása, csak még nagyobb kilengésekkel, hiszen az ágazat súlya jóval kisebb, mint a beruházásoké. Erre világít rá, hogy az építőipar már 2015-ben meghaladta a válság előtti szintet, egy évvel később azonban már 10%-kal alulmúlta, 2017-ben pedig csaknem 20%-kal meghaladta a 2008-ast.

Az ipar teljesítménye már kiegyensúlyozottabb, habár a komoly szerkezetátalakulás történt. Az elektronikai szektor mélyrepülése (amelyben legnagyobb súllyal a komáromi Nokia bezárása szerepelt) és a hazai autógyártás (illetve összeszerelés) felfutása zajlott le. Utóbbi folyamat hatására ma már a feldolgozóipar egyharmadát adja az autógyártás, ami azt is jelzi, hogy mostanra az ipar teljesítménye nagyban függ néhány nagy gyárnak a termelésétől.A fenti ábrán az is látszik, hogy a kis súlyú mezőgazdaság teljesítménye volatilis, időjárásfüggő. 2008-hoz képest még most is visszaesést mutat, ugyanakkor abban az évben egy 50%-os növekedést láthattunk, így ha a bázis 2007, akkor ahhoz képest több mint 20%-os lenne a növekedés. A mezőgazdaság teljesítményét persze nem érdemes annyival lerendezni, hogy "időjárásfüggő", hiszen a technológia fejlesztésével csökkenteni lehetne az ingadozást.A szolgáltató szektor nagy előnye az volt az elmúlt években, hogy ez bizonyult a leginkább válságálló ágazatnak, hiszen a legkisebb visszaesést mutatta 2009-ben. Egészen 2012-ig lassú, azóta pedig gyorsabb növekedést mutat a szektor, összhangban azzal, hogy a kormányzat gazdaságpolitikai intézkedései ezt követően már kisebb áldozatot követeltek a szektortól.A szolgáltatások főbb komponenseinek teljesítményét az alábbi táblázat tartalmazza:

Az egyik alapvetően jól teljesítő, de heterogén aggregátumot, a "közigazgatás, oktatás, egészségügyi, szociális ellátást" tovább bontva a következő kép tárul elénk 2008 és 2016 között.

Mint láthattuk, a magyar gazdaság növekedése jelenleg kiegyensúlyozott, felhasználási és termelési oldalról is csaknem minden szektor hozzájárul a növekedéshez. Ugyanakkor a hosszú távú növekedés szempontjából kulcskérdés lenne, hogy a beruházások tartós növekedési pályán maradjanak akár EU-források nélkül is. A lakossági fogyasztás tartós bővüléséhez a reálbérek fenntartható és a termelékenységgel összhangban lévő növekedésére lenne szükség. Mindezt a mindenkori kabinet azzal segítheti, hogy kiszámítható gazdaságpolitikai környezetet és intézményrendszert biztosít a cégek számára és növeli a befektetést a humán tőkébe (oktatás, egészségügy). Bőven van még tennivaló, hogy egy következő válság ne hagyjon ilyen mély nyomokat, és ne legyen ilyen hosszan tartó hatása.

Látható, hogy a közigazgatás-védelem GDP-komponens jól teljesít, mintegy 25%-kal haladja mg a válság előtti szintet, az egészségügy közepesen (10%), míg az oktatás gyengén (-2%) teljesít, még úgy is, hogy érdemi béremeléseket láthattunk (életpályamodell) az elmúlt években, ami megjelenik hozzáadott értékként. A 2017-es bontást még nem láthatjuk a "közigazgatás, oktatás, egészségügyi, szociális ellátás" nemzetgazdasági ágban, de összességében a szolgáltatásokon belül csak itt volt visszaesés a hozzáadott értékben.