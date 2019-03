Kilenc vagy másfél hónap haladékot kap Nagy-Britannia az EU-tól?

vagy a megállapodás nélküli kilépést,

vagy a hosszú, 9 hónapos csúsztatást

A hírügynökség úgy tudja, a jövő hét második felében térhetnek vissza az EU felsőszintű vezetői Brüsszelbe, hogy folytassák a Brexit időpontjáról és feltételeiről zajló tárgyalásokat, és amennyiben addig nem sikerül Theresa Maynek a parlamenti többség meggyőzése,javasolja majd az EU a briteknek.UPDATE: nem sokkal a 9 hónapos feltételes haladékról szóló hír megjelenése után kiszivárgott, hogy egy feltétel nélküli, május 7-ei Brexit-határidőt is fontolóra vesznek emellett az EU vezetői. A Financial Times például már ezt a verziót hozza a címlapján. A lap szerint április 11-éig kellene eldönteniük ez esetben a briteknek, részt vesznek-e a május végi európai parlamenti választásokon, vagy kilépnek az EU-ból.Az uniós politikusok mindenképpen el akarják kerülni, hogy őket hibáztassák majd egy megállapodás nélküli Brexit miatt, ezért mindenképpen szeretnék majd meggyőzni valamelyik forgatókönyvről Mayt. Erről persze ismét szavaznia kellene a brit parlamentnek is.Az EU-s vezetők jelenleg is - várhatóan éjszakába nyúlóan - tárgyalnak, és próbálják kitalálni, mi legyen, ha a brit parlament a jövő héten sem támogatja az EU és Nagy-Britannia között született feltételes megállapodást.Ma egyébként leállt a brit parlament petíciós oldala, amelyen immár 1 millió aláírás gyűlt össze a Brexit megakadályozását követelő brit állampolgárok részéről. A brit The Guardian jelentése szerint volt olyan időszak a nap folyamán, amikor percenként 1500 aláírás érkezett az oldalra.Elemzők szerint jelentőse megnőtt mára a rendezetlen Brexit, vagyis a megállapodás nélküli brit kizuhanás esélye. A Deutsche Bank például az eddigi 10%-ról 20%-ra duplázta ennek a forgatókönyvnek az esélyét, ami minden eddiginél magasabb esélyt jelent a német nagybanknál. Mindez ma a font árfolyamát is megviselte.