Kimondták Salviniék: maradunk az eurózónában, de nagyobb deficitet akarunk

ez egy újabb Repubblica-fantázia, amelyet meghagyok a Repubblica oldalainak. Európa és az eurózóna elhagyásának ötlete sosem volt csőben.

Mindezek mellett szinte garantált az újabb őszi összeütközés az olasz kormány és az Európai Bizottság között, hiszen legutóbb úgy sikerült elkerülnie az olaszoknak a túlzott deficit eljárás elindítását, hogy megígérték: jövőre 2,1%-os GDP-arányos lesz a deficit, illetve ezt várja el a július elején kiadott országspecifikus ajánlásaiban is a Bizottság. A vállalás és a friss terv között tehát már most jelentős különbség látszik.

Közben az Öt Csillag és a Demokrata Párt elkezdett szövetkezni, hogy összefogva alakítanának kormányt (miután a kormány elleni bizalmatlansági indítvány sikerrel átmegy), kihagyva így a Ligát a kormányból. Nem biztos persze, hogy ez az összefogás egyrészt tényleg összejön, másrészt tartós lesz.

Az államfő, Sergio Mattarella, kezében van a döntés, hogy a sikeres kormánybuktatás esetén milyen összetételű kormányt próbál felkérni, illetve feloszlatja-e a parlamentet és ha igen, mikor.

Már előrehaladott állapotban van az olasz törvényhozásban az Öt Csillag Mozgalom javaslata és a Demokrata Párt is támogatja, hogy a 630 fős olasz alsóház és a 315 fős felsőház (Szenátus) létszámát együttesen 345 fővel levágják még a következő választások előtt. Ha pedig ez a javaslat átmegy jövő hónapban a törvényhozáson, akkor annak törvényi implementációja miatt még legalább egy évig nem lehet választásokat tartani az országban.

A szombati La Repubblica, ami a balközép ellenzéki pártokhoz áll közel, olyan sztorival jelentkezett, hogy értesüléseik szerint, amely során igyekszik nagyobb költségvetési mozgásteret kiharcolni Brüsszelből, közben pedig folyamatosan napirenden tartja az eurózónából való kilépés témáját.Egy hétvégi nyilatkozatában Salvini azt hangsúlyozta a Reuters tudósítása szerint:Közben péntek éjjel a Fitch Ratings nem nyúlt a hosszúlejáratú olasz államadósság besoroláshoz, "BBB" kategóriában tartotta negatív kilátás mellett. Ez a fejlemény és nyilatkozat összességében megnyugtató is lehetne, de a hétfői La Stampának már úgy nyilatkozott a Liga fő gazdasági szóvivője, hogy, mivel nem szeretné végrehajtani a januártól életbe lépő áfa-emelést és így a 23 milliárd euróra becsült többlet költségvetési bevételről inkább lemondana. Salviniék egyébként emellett régóta azzal is kampányolnak, hogy olaszok széles rétegének 15%-os személyi jövedelemadót akarnak, ami mintegy 15 milliárd euróval csökkentené a bevételeket.A Bizottság egyébként azt is feltételül szabta, hogy, így a Salvini által múlt héten kirobbantott olasz kormányválságnak gyorsan nyugvópontra kellene kerülnie, hogy szeptemberben már a büdzsétervekről tudjon vitázni a parlament, októberben pedig el is tudja fogadni a jövő évi terveket. Salvini tervei szerint egyébként ez máshogy lenne: ha gyorsan sikerülne megbuktatni a mostani Öt Csillag-Liga koalíciós kormányt (holnapig), akkor egy október elejére remélt előrehozott választáson mára Liga kerülne kormányra és így október 13-ig már az új vezetés tudná elfogadni a jövő évi költségvetést.Az látszik, hogy a nyár kellős közepén is gőzerővel a vezető politikusi szerepet igyekszik erősíteni Salvini azzal, hogy mára berendelte a frakciója összes tagját Rómába, így sokan kénytelenek megszakítani a szabadságukat is. A mozgósítás nem véletlen: Salvini már holnap szeretné, ha szavaznának a bizalmatlansági indítványról, míg az ellenzék főbb erői csak augusztus 19-20. körül. Ma tehát megtudjuk a menetrendet és a napokban azt is, hogy milyen irányt vesz az újabb olasz belpolitikai káosz.