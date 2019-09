Kína bepanaszolta Amerikát a Kereskedelmi Világszervezetnél

Az Egyesült Államok évi 112 milliárd dollár értékű kínai importcikkre vezette be a pótvámot, lábbeliktől kezdve okosórákon át a síkképernyős televíziókig. Megtorlásul Kína ugyancsak 5 és 10 százalék közötti pótvámot vezetett be az évi 75 milliárd dollár értékű amerikai importárut tartalmazó lista bizonyos tételeire, kezdve a szójababtól, a fagyasztott csemege kukoricán és a sertésmájon át a kerékpárgumikig. A kereskedelmi háború kirobbanása óta először az amerikai nyersolajra is pótvámot vezetett be Kína, 5 százalékos mértékűt.A kínai kereskedelmi minisztérium közleménye szerint az újabb termékekre kivetett pótvámokkal az Egyesült Államok megsértette az amerikai és a kínai elnök oszakai találkozóján kötött megállapodást. Peking leszögezte, hogy határozottan megvédi jogos érdekeit, összhangban a WTO szabályaival.Kína immár a harmadik alkalommal fordult panasszal a WTO-hoz azóta, hogy az Egyesült Államok tavaly nyáron elindította a két ország közötti vámháborút. Az első beadvány esetében az Egyesült Államok a múlt pénteken tette közzé írásos védekezését, és azt állította, hogy megállapodott Kínával, miszerint nem a WTO keretei között rendezik az ügyet.Amerikai tisztségviselők azt mondják, hogy az Egyesült Államok a szellemi tulajdonjogok eltulajdonítása miatt bünteti Kínát. A WTO szabályai nem terjednek ki a szellemi tulajdon védelmére. Számos kereskedelmi ügyekben jártas szakértő azonban arra figyelmeztetett, hogy a vámtarifák engedélyezett maximumát meghaladó emeléseket meg kell indokolni a világszervezetnél.Sok elemző ugyancsak bírálja Kínát is, mondván olajat öntött a tűzre azzal a döntésével, hogy a WTO jóváhagyása nélkül vetett ki pótvámokat az Egyesült Államokból importált termékekre.Az amerikai-kínai vámháború nyitányaként tavaly nyáron mindkét fél évi 50-50 milliárd dollár értékben vetett ki 25 százalékos pótvámot az egymástól importált termékekre. Ezt követte szeptemberben a következő hullám, amelynek keretében Washington évi 200 milliárd, Peking pedig 60 milliárd dollár értékű terméket sújtott pótlólagos vámmal.Donald Trump amerikai és Hszi Csin-ping kínai elnök az idén június végén abban állapodott meg, hogy felújítják a kétoldalú tárgyalásokat az átfogó kereskedelmi egyezményről, és a tárgyalások időtartama alatt tartózkodnak az egyoldalú intézkedésektől.Trump elnök azonban augusztus 1-jén váratlanul bejelentette, hogy elégedetlen az amerikai-kínai kereskedelmi tárgyalások alakulásával, ezért elrendeli, hogy szeptember 1-jétől vessenek ki 10 százalékos pótvámot a fennmaradó évi 300 milliárd dollár értékű kínai termékre. Megtorlásul Kína büntetővámot vetett ki 75 milliárd dollár értékű amerikai árucikk importjára. Emiatt aztán Donald Trump tovább emelte a kínai importra kivetett vámokat. A tavalyi, több nagy hullámban érintett, évi 250 milliárd dollár értékű kínai árucikk esetében 25 százalékról 30 százalékra, a maradék 300 milliárd dollár értékű áru esetében pedig 10-ről 15 százalékra srófolta fel a pótvámok mértékét. Szeptember 1-től mindkét ország a kijelölt termékeknek csak egy részénél érvényesítette a pótvámot, a fennmaradó termékek esetében december 15-én lépnek hatályba az új vámtarifák.