Kína fontolgatja a gazdasági lassulás beismerését

Az információ még egy december közepén tartott konferenciáról szivárgott ki, a hivatalos célszám márciusban születik majd meg.A lassulást egyébként több adat is alátámasztja. A kínai autóeladások gyenge számokat hoznak, több mint két év óta először pedig a zsugorodást jelző kritikus szint, azaz 50 pont alá esett a kínai feldolgozóipari aktivitást mérő beszerzésimenedzser-index értéke decemberben.Ugyanakkor a kisebb növekedési cél nem csak a lassulás kényszerű beismerése, hanem annak az üzenete is, hogy a gazdasági vezetés a folyamatokat kézben tartva, lassú ereszkedéssel tudja fenntartható pályára terelni a túlhevült kínai gazdaságot. Sok kétségünk nem lehet, hogy a hivatalos GDP-növekedési tényadatok pontosan ezt a lassuló pályát fogják leírni 2019-ben.A számot persze nem igazán kell komolyan venni. Az, hogy Kína ennyire gyorsan, pontosan, valamint zéró utólagos korrekció nélkül meg tudja mérni a gazdasági teljesítményét, teljesen kizárt. Ahogy az is, hogy az így leírt pálya mindenféle zaj, sokk és egyéb véletlen tényező mellett is ennyire szorosan írja le a kínai pártvezetés által meghatározott pályát. Így aztán a cél és az ennek megfelelően alakuló GDP-tényadat alakulása valószínűleg mindössze annyit fejez ki, hogy a kínai állam milyen lassuló pályát kíván látni. Hogy ez a valósággal mennyire egyezik, azt valószínűleg csak kevesen tudják.Tavaly egyébként Kína 6,6%-kal növekedhetett hivatalosan (végleges adat még nem áll rendelkezésre).