Kína már egy válságba is belemenne, csak, hogy megbuktassa Trumpot?

Az utóbbi napokban megint eldurvult az amerikai-kínai kereskedelmi háború miután Donald Trump újabb vámokat jelentett be a múlt héten, amire válaszul Kína ismét leértékelte a jüant. Most a CNBC arról ír, hogy ez még csak az igazi háború kezdete lehet. A kínai vezetés ugyanis azt mérlegeli, hogy inkább elfogad egy átmeneti lassulást a gazdaságban, ha annak globális hatásai miatt veszélybe kerül Trump 2020-as újraválasztása.A Nomura elemzője szerint egyre több befektető realizálja, hogy Kína a korábban gondoltnál tovább mehet a kereskedelmi háborúban. Matsuzava Naka szerint az ázsiai ország tovább csökkentheti az amerikai mezőgazdasági termékek vásárlását, amivel alááshatja a jelenlegi elnök támogatottságát a farmerek körében.Az elemző szerint a kínai viselkedés akár vissza is üthet, hiszen senki nem garantálja, hogy a következő amerikai elnök puhább lenne velük szemben. Ráadásul a további lépésekhez Trumpnak is biztosan lenne néhány szava, igyekezne megkeseríteni a kínai vezetés életét a következő egy évben.