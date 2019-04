Kína pénzügyi hatalmasságaival találkozott Matolcsy György

Matolcsy György a kínai jegybank (People's Bank of China) és a kínai pénzügyminisztérium (CMOF) által szervezett, az Egy Övezet Egy Út Fórum keretében megtartott Pénzügyi konnektivitás fórumon tartott előadást a pénz jövőjéről, a jövő pénzéről. A fórum központi témája a hosszú távon fentartható pénzügyek, a pénzügypolitika és az Egy Övezet Egy Út együttműködést támogató, hatékony pénzügyi rendszer létrehozása volt. A rendezvényen felszólalt többek között Christine Lagarde, az IMF vezérigazgatója, Liqun Jin, a The Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) elnöke, Tian Guoli, a China Construction Bank elnöke, Anton Siluanov orosz miniszterelnök-helyettes és pénzügyminiszter, valamint Daniela Stoffel a svájci pénzügyminisztérium államtitkára is.Matolcsy György és az MNB delegációja a látogatás során szakmai egyeztetést folytatott többek között Yi Ganggal, a kínai jegybank elnökével, Zhou Xiaochuannal, a kínai jegybank korábbi elnökével, a Boao Forum alelnökével, valamint a Bank of China, a China Construction Bank és a Tsinghua Egyetem vezetőivel.