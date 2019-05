Kína: soha nem adjuk fel a szocialista piacgazdaságot

Mindez azt mutatja, hogy a Kína ellen indított kereskedelmi háborúval az Egyesült Államok megpróbálja megsérteni Kína gazdasági szuverenitását és rábírni Kínát, hogy megsértse legfontosabb önös érdekeit.

"Az Egyesült Államok kormánya több arrogáns kérést is tett, többek közt azt is, hogy állítsuk le az állami vállalatok fejlesztését. Értelemszerűen ez túlnyúlik a kereskedelmi tárgyalásokon és Kína fundamentális gazdasági rendszerét érinti" - áll a kínai nyelven írt cikkben.- írja a Hszinhua.Kínában számos gazdasági szektort nagy állami cégek uralnak, például az energiaszektort, a bankrendszert, a telekommunikációt és a hadiipart is. A kínai állam e cégek dominanciájának fenntartása érdekében külföldi szemlélők által unfairnek ítélt eszközöket is: adókat, szabályozást is bevet vagy éppen figyelmen kívül hagyja az amerikai termékek szabadalmi jogait.Korábban a Hszinhua egyébként arról is írt, hogy Kína "legfontosabb érdekei közt" az olyan területek fölötti irányítás is megtalálható, mint Tibet, Tajvan vagy Hongkong. Ezeket szintén nem hajlandók feladni, hiába a nemzetközi nyomás.