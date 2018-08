Kiosztotta Macron Trumpot, új véderő kiépítésébe kezdenek a németek

Függetlenedni kell Amerikától

Európa nem helyezheti többé a biztonságát kizárólag az Egyesült Államok kezébe. Nekünk maguknak kell vállalni a felelősséget és szavatolni a biztonságot, azaz az európai szuverenitást

Egységesebb Európa kell

Európa nem hegemón módon építkezik, nem Párizsban, Brüsszelben vagy Berlinben

Macron Asszadról és Salviniről

Riasztónak nevezte a Szíriában kialakult helyzetet Emmanuel Macron francia államfő, aki szerint "végzetes hiba" lenne hagyni, hogy Bassár el-Aszad elnök hatalmon maradjon. A köztársasági elnök szerint "a helyzet jelenleg riasztó, miután a rezsim újabb humanitárius katasztrófa megteremtésével fenyeget Idlíb tartományban, és semmilyen szándékot nem mutat arra, hogy hajlandó lenne bármilyen politikai átmenetről tárgyalni". A francia elnök jelezte, hogy a következő hetekben "konkrét kezdeményezésekkel" fog élni a közel-keleti stabilitás érdekében, amely szerinte "csak a pluralizmus jegyében valósulhat meg".



A migrációs kérdést illetően az olasz kormány állásfoglalásaira utalva Emmanuel Macron úgy vélte, hogy a "válság jelenleg inkább politikai, miután a beáramlás jelentősen csökkent". "Miért van mégis ez az elsősorban olasz válság? Mert nem volt korábban európai szolidaritás. Ugyanez a helyzet a görög válsággal. De ez nem bocsánat az idegengyűlölő beszédmódra, amely nem szolgál semmilyen megoldással azokra a problémákra, amelyekre rávilágít. Egyébként ezek a különböző nemzeti megszólalások abban közösek, hogy bírálják az Európai Uniót, de nem azokat a reformokat, amelyeket meg kellene valósítani" - fogalmazott a francia elnök és az idegengyűlölő beszédmód kapcsán nagy eséllyel az olasz belügyminiszter és miniszterelnök-helyettes Matteo Salvinire utalt, aki a földközi tengeri menekülthajók visszatartásával is igyekezett nyomást gyakorolni az EU-ra, illetve több üzenete is ilyen hangvételűnek mondható.

Német külügyminiszter: "szuverén és erős" Európai Uniót kell építeni

Az Egyesült Államokkal csak úgy lehet elérni egy "új, kiegyensúlyozott partnerséget, ha növekszik Európa világpolitikai súlya", ezért az uniós tagországoknak össze kell fogniuk ott, ahol a nemzetállamok önállóan már nem tudnak kifejteni akkora erőt, mint egy egységes Európa - mondta a miniszter.

Minél inkább törekednek mások a politikai vagy gazdasági erő jogának érvényesítésére, annál inkább kell nekünk erősítenünk Európát és a multilateralizmust

Emmanuel Macron francia államfő hétfőn bejelentette, hogy, amely a jövőben nem épülhet kizárólag az Egyesült Államokra.- mondta a francia köztársasági elnök a nagykövetek hagyományos éves értekezletét megnyitó beszédében, hétfőn Párizsban. "Le kell vonnunk minden következtetést a hidegháború végéből" - tette hozzá, jelezve, hogy a kérdésről valamennyi európai partnerrel és Oroszországgal együtt közösen kell gondolkodni. Macron szerintA francia államfő úgy látja, hogy az európai védelmi és biztonságpolitika felülvizsgálata párbeszédet igényel az internetes biztonságról, a vegyi fegyverekről, a hagyományos fegyverekről, a területi konfliktusokról, az űrbiztonságról és a sarkvidéki területek védelméről is.Emmanuel Macron emlékeztetett arra, hogy tavaly szeptemberben a párizsi Sorbonne egyetemen, s azóta ennek érdekében próbált szövetségeket kötni az uniós tagállamokban.- hangsúlyozta a francia elnök, elismerve ugyanakkor, hogy "nézeteltérések vannak Nyugat és Dél között a gazdaságról, Kelet és Nyugat között a migrációs kérdésről, és ezek a nézeteltérések széttöredezik az Európai Uniót".Azt is megerősítette, hogy véleménye szerint, s ez a jelenleg folyó nemzeti konzultációk, a jövő évi európai parlamenti választások és a kormányközi egyeztetések eredményének függvényében szerződésmódosításokat is követelhet.Emmanuel Macron "egy világos irányvonal" képviseletére szólított fel az európai parlamenti választások előtt, mégpedig, amely tisztázza, hogy Európa hogyan tud választ adni az európai állampolgárok előtti kihívásokra. "Európának egy olyan hatalommá kell válnia, amely megoldásokat ad a problémáinkra" - hangsúlyozta Emmanuel Macron.Németország legfőbb külpolitikai célja a "szuverén és erős" Európai Unió felépítése - hangsúlyozta Heiko Maas német külügyminiszter hétfőn Berlinben, a német nagykövetek szokásos éves konferenciáját megnyitó beszédében.A katonai együttműködés erősítése mellett azonban a fegyveres erő nélküli válságkezelésben is össze kell fogni. EzértEnnek a szervezetnek lehet az alapja egy úgynevezett civil válságkezelési kompetencia központ, amelyet Berlinben alapítanak meg - mondta Heiko Maas.Európa, ezért dolgozik a német kormány a SWIFT nemzetközi bankközi fizetési rendszertől független rendszerekre és megoldásokra, valamint egy "Európai Valutaalap" kiépítésére irányuló javaslatokon.A Német Szociáldemokrata Párt (SPD) politikusa Donald Trump amerikai elnökre utalva hangsúlyozta, hogy(Egységes Európa) politikája, amelynek középpontjában nem a "Europe first" (Európa az első) gondolata áll.Éppen ellenkezőleg, a szuverén és erős Európai Unió felépítésével a multilateralizmust, a többoldalú, kölcsönösen előnyös, méltányos megállapodásokon alapuló nemzetközi rendet kell megóvni.- fejtette ki a német diplomácia vezetője.Mint mondta, a német külpolitika egyáltalán nem az Egyesült Államok ellen irányul, de "tiltakozunk vagy új alternatívákat követünk, ha az értékeink és az érdekeink sérelme fenyeget Washingtonban"., amely nem "exkluzív klub", és nem irányul senki ellen, hanem a globális problémák közös megoldására irányuló együttműködés. A közös munka területei közé tartozik az éghajlatváltozás, az egyre növekvő protekcionizmus vagy éppen a "globális menekültválság" kezelése - mondta Heiko Maas.